На Netflix стартував четвертий та останній сезон «Сексуальної освіти‎»

Комедійно-драматичний серіал Лорі Нанн про романтичні та сексуальні стосунки підлітків повернувся на Netflix 21 вересня — з 8 епізодами четвертого та заключного сезону.

До своїх ролей повернулися Ейса Баттерфілд та Емма Макі, персонажі яких — Отіс та Мейв — знову спробують відновити стосунки, на цей раз на відстані. Тим часом Ерік (Шуті Ґатва) досліджує нові ідеї у своєму стилі та відносинах з партнерами, а мати Отіса Джин Мілберн (Джилліан Андерсон) намагається впоратися зі своєю новою дитиною та роботою на радіо.

Ще кілька персонажів продовжать власні сюжетні лінії — Мімі Кін, Еймі Лоу Вуд, Коннор Свінделлс, Кедар Вільямс-Стірлінг, Джордж Робінсон, Чіненьє Езеуду, Дуа Салех, Алістер Петрі, Саманта Спіро, Джим Ховік, Рахі Такрар і Деніел Інгс.

Ну і все герої подорослішали — із середньої школи Мурдейлу дія переноситься у коледж, а Мейв та Отіс навіть розмірковують про власний бізнес — клініку сексотерапії.

Серіал «Сексуальна освіта‎» дебютував на Netflix у 2019 році, отримавши 40 мільйонів переглядів за перші чотири тижні. Третій сезон вийшов за два роки, зібрав 66 мільйонів переглядів за 91 день й отримав нагороду за найкращий комедійний серіал на премії «Еммі». Головна особливість шоу в тому, що воно переглянуло те, як на телебаченні зображають сцени сексу, і стало одним із перших великих виробництв, яке найняло спеціального координатора інтимних відносин.

У липні Netflix оголосив, що четвертий сезон серіалу стане останнім, що власне не здивувало глядачів, з огляду на те, що кілька акторів вже публічно заявили, що до можливого 5-го сезону більше не повернуться. Емма Макі у лютому сказала, що «попрощалася з Мейв», а Шуті Ґатва, який разом з нею з’являється у фільмі Ґрети Ґервіґ «Барбі», зосередиться на головній ролі у новому сезоні «Доктора Хто».

Фінальний трейлер