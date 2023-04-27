На Netflix вийшов другий сезон серіалу «Ласун» / Sweet Tooth — продовження сімейного постапокаліптичного фентезі за коміксами Джеффа Леміра

27 квітня на Netflix вийшов другий сезон серіалу «Ласун» / Sweet Tooth — продовження оригінального сімейного фентезі постапокаліпсису про звіродітей за коміксом Джеффа Леміра. Усі 8 епізодів вже доступні в бібліотеці сервісу з повноцінним (студійним) українським дубляжем та субтитрами.

Курс Python з Minecraft. Python з Minecraft для тих, кому від 12 років Для майбутніх богів розробки . Записатись на курс

Сюжет другого сезону розповість про подальші пригоди незвичайного хлоп’яти-напіволеня, на ім’я Ґас, та його друзів-гібридів у світі після пандемії невідомого вірусу, що викосив більшу частину людства. Події у ньому розгортаються відразу після фіналу першого сезону (окремо є відео з коротким підсумком попередніх серій, яке допоможе пригадати події першого сезону), який вийшов майже два роки тому (до речі, він також доступний з українським дубляжем), — до своїх ролей у продовженні повернулися практично всі основні актори першого сезону, включно з Крістіаном Конвері («Гарний хлопчик»), Нонсо Анозі («Гра престолів»), Стефанія Оуен («Месія») та Ніл Сенділендс (Мислитель у серіалі The Flash для CW).

Другий сезон фільмували у Новій Зеландії з січня по травень 2022 року — ним, як і попереднім, займався Джим Мікл («В тіні Місяця», «Ми такі, які є»).

Трейлер другого «Ласуна» / Sweet Tooth — український дубляж

Перший сезон «Ласуна» вийшов у червні 2021 року і став одним з найпопулярніших шоу на Netflix — трохи більше як за місяць від виходу його переглянули 60 млн сімей. Водночас адаптація отримала загалом схвальні відгуки як критиків, так і глядачів — на агрегаторі Rotten Tomatoes серіал зібрав 97% позитивних рецензій критиків та 87% від глядачів, а на Metacritic — 78% (оцінка критиків) та 7,1 бала з 10 (від глядачів). Наша рецензія на перший сезон — нижче.