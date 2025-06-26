«Вибачте, хепі-енду не буде»: творець «Гри в кальмара» розповів про фінал

Кадр з серіалу «Гра в кальмара»

Вже завтра на Netflix стартує третій і фінальний сезон «Гри в кальмара» — хітового корейського серіалу, який очолив всі можливі чарти на момент виходу у 2021 році.

З другим сезоном, який стартував на стримінгу у грудні торік, ситуація вийшла дещо складнішою: на Rotten Tomatoes його оцінили у 83% від критиків та всього 63% від глядачів, в основному із невдоволеними коментарями щодо відкритого фіналу. До того ж, він фактично виглядав як половина повноцінного сезону і мав всього 7 епізодів, а не 9, як у першого. З усім цим, є підозри, що третій повторить його «успіх», і тут творець шоу лише додає впевненості зі словами, що на хепі-енд у фіналі «Гри в кальмара» не слід розраховувати.

«Люди люблять хепі-енд», — каже Хван Дон Хьок в інтерв’ю The Guardian. «Я теж такий. Але деякі історії за своєю природою не можуть його мати. Якщо ви намагаєтеся нав’язати його, суть скомпрометується. Якщо історія тримає дзеркало для чогось, то це не завжди щасливий кінець. “Гра в кальмара” не є винятком».

Він додав, що навіть для нього фінал був непередбачуваним. Тут зазначимо, що початково «Гра в кальмара» задумувався як мінісеріал, але через надзвичайну популярність Хвану довелось вигадувати шляхи для продовження.

«Навіть я не очікував такого фіналу. Тому впевнений, що багато фанатів цього не передбачать. Думаю, люди відреагують по-різному. Це точно викличе багато розмов. З нетерпінням чекаю на ваші новини».

У першому сезоні «Гра в кальмара» оповідала про 456 людей із фінансовими проблемами, які долучаються до смертельних змагань з метою виграти великий грошовий приз. Переможцем зрештою став Сон Гі Хун (Лі Чон Че), який у другому сезоні вирішує використати цю винагороду, аби вийти на організаторів змагань і зупинити їх назавжди. Він повертається у турнір на виживання разом з новими учасниками й навіть робить спробу повстання, яка у фінальному епізоді завершується невдачею і загибеллю друга дитинства Гі Хуна Чон Бе (Лі Со Хван) від рук Фронтмена (Лі Бьон Хон), який прикидався одним із гравців.

Трейлери третього сезону натякнули на те, що Гі Хун знову потрапить у фінал, а Фронтмен зрештою зніме перед ним свою маску. До цього ми побачимо ще кілька смертоносних ігор, які, очевидно, завершаться смертями решти ключових персонажів. В нас, нагадаємо, лишилися ютубер Лі Мен Гі, трансгендерна учасниця Чо Хьон Джу, пара учасників мами та сина та ін.

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«Тон буде більш похмурим», — каже Хван Дон Хьок. «Світ, як я його спостерігаю, має менше надії. Я хотів дослідити такі питання, як: “Що є останнім засобом людства? І чи маємо ми волю дати майбутнім поколінням щось краще?” Після перегляду всіх трьох сезонів, я сподіваюся, що кожен з нас може запитати себе: “Скільки людяності в мені залишилося?”».

Очевидно, Netflix буде важко розпрощатися з шоу, яке принесло йому рекордні перегляди, тож Хван вже роздумує над потенційним спінофом, події якого мають розгортатися безпосередньо між 1 та 2 сезонами. Раніше стримінг також запустив реаліті-шоу за мотивами «Гри в кальмара» і працює над американською версією серіалу за режисури Девіда Фінчера.