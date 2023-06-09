На підході адаптери живлення USB-C PD 3.1 потужністю 240 Вт для ноутбуків

Виробник модульних ноутбуків Framework заявив, що її майбутній ноутбук Framework 16 поставлятиметься з першим зарядним пристроєм USB-C PD 3.1 потужністю 180 Вт, розробленим спільно з Chicony.

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Такий зарядний пристрій буде приблизно вдвічі більшим, ніж адаптер потужністю 60 Вт. Його розміри становитимуть 116,6×58,2×27 мм. Проте потужність зарядного пристрою збільшиться в 3 рази в порівнянні з попередником. При цьому двометровий кабель USB-C, як і раніше, від’єднується.

Разом з тим, Framework очікує, що незабаром сторонні виробники виведуть на ринок адаптери USB-C PD 3.1 потужністю 240 Вт. Цього буде достатньо для живлення майже всіх ноутбуком, за винятком, мабуть, найпотужніших рішень. Для майбутнього ноутбука Framework 16 може знадобитися такий адаптер. Річ у тім, що при максимальній продуктивності та з встановленим дискретним модулем GPU ноутбуку буде недостатньо енергії, одержуваної виключно від адаптера потужністю 180 Вт. У такому режимі роботи він також споживатиме енергію з акумулятора. Щоб уникнути цього, знадобиться потужніший адаптер на 240 Вт.

«Ми ще не бачили інших анонсованих адаптерів живлення USB-PD 3.1 потужністю 180 Вт і 240 Вт, але оскільки чипи для їх створення тепер доступні, ми очікуємо, що бренди з виробництва периферії скоро випустять їх», – сказав засновник і генеральний директор Framework Нірав Патель.

Компанія заявляє, що для адаптера потужністю 180 Вт вона використовує контролери Weltrend WT6676F, ON Semi NCP1622 та JoulWatt JW1556, а також компоненти GaN від GaN Systems і Navitas, що «досягають пікової ефективності 93%». Ці компоненти можуть використовувати й інші виробники адаптерів живлення.

Джерело: The Verge