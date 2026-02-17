tradfi
На PS5 та Xbox вийде PC Building Simulator 2: тепер зібрати ПК можна й на консолях

Маргарита Юзяк

На PS5 та Xbox вийде PC Building Simulator 2: тепер зібрати ПК можна й на консолях
PC Building Simulator 2

Топовий ПК скоро можна буде “зібрати” просто на консолях — PC Building Simulator 2 отримав дату релізу на PlayStation 5 та Xbox Series X|S.


Видавець Epic Games Publishing разом із розробником Spiral House випустять свій проєкт на консолях 26 лютого. На ПК гра з’явилась ще 29 січня 2019 року в Steam, а тепер добирається і до інших платформ. Це все той самий симулятор збирання, ремонту і тюнінгу комп’ютерів із реальними ліцензованими компонентами.

У PC Building Simulator 2 є повноцінний кар’єрний режим: ви відкриваєте власний сервіс із ремонту ПК, прокачуєте майстерню, купуєте нові інструменти та берете замовлення від клієнтів. Чим краще працюєте — тим більше прибутку і позитивних відгуків. Паралельно відкриваються нові можливості для апгрейдів і складніших збірок.

На PS5 та Xbox вийде PC Building Simulator 2: тепер зібрати ПК можна й на консоляхНа PS5 та Xbox вийде PC Building Simulator 2: тепер зібрати ПК можна й на консоляхНа PS5 та Xbox вийде PC Building Simulator 2: тепер зібрати ПК можна й на консоляхНа PS5 та Xbox вийде PC Building Simulator 2: тепер зібрати ПК можна й на консолях

Для тих, хто хоче просто “погратись у залізо”, є режим вільної збірки. Там доступно понад 1200 компонентів: можна ставити кастомне водяне охолодження, розганяти CPU і GPU, підкручувати таймінги оперативної пам’яті. А також ганяти систему через 3DMark і Cinebench, щоб перевірити стабільність і продуктивність.


Є навіть інструменти на зразок Fan Control, тепловізійної камери та моніторингу енергоспоживання. Також ПК кастомізується RGB-підсвіткою, фарбою-спреєм, наліпками, а майстерня — новими шпалерами, покриттям підлоги та плакатами.

PC Building Simulator 2 має кілька режимів. Перший це “режим історії”, де працюєте на дядька Тіма і розвиваєте бізнес, а інший “нескінченний режим” із елементами виживання. Ще присутній “режим вільного будівництва”, де гроші не обмежують фантазію.

Фанати жартують, що через шалені ціни на оперативну пам’ять і попит з боку ШІ-компаній симулятор складання ПК виглядає як фентезі — у грі-то дефіциту RAM точно не буде. До того ж ці ж проблеми, за чутками, можуть вплинути навіть на плани Sony щодо PS6, яку теоретично можуть відсунути з 2027 року аж до 2029-го.

12 технологічних подарунків для геймера до Дня закоханих
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

В Apex Legends дають “вічний” бан за миші Logitech

Джерело: PushSquare

