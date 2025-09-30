Найбільшу у світі електростанцію на водневих паливних елементах будують в Південній Кореї

Elecseed

У Південній Кореї розпочалось будівництво найбільшої у світі електростанції на водневих паливних елементах.

Очікується, що після введення в експлуатацію, воднева електростанція вироблятиме достатньо енергії для забезпечення потреб 270 тис. домогосподарств щороку. Електростанція Гандонг потужністю 108 МВт розміщуватиметься у місті Кенджу, на території провінції Північний Кенсан, та має запрацювати вже у 2028 році. Загальна вартість проєкту склала $580,7 млн.

З виходом на повну проєктну потужність електростанція Гандонг перевершить побудовану у 2024 році ​​Shin Incheon Vision Dream у Сеулі потужністю 79 МВт, яка забезпечує електрикою 250 тис. домогосподарств та опаленням ще 44 тис. будинків. Установки нової електростанції використовуватимуть так званий “сірий водень”, який вироблятиметься з природного газу шляхом риформінгу.

У цьому процесі метан (CH₄) реагує з водяною парою (H₂O) у спеціальному реакторі, де в присутності каталізатора утворюється суміш водню (H₂) та монооксиду вуглецю (CO). Утворений монооксид вуглецю потім може реагувати з додатковою парою в іншій реакції, що також каталізується, з утворенням більшої кількості водню та вуглекислого газу (CO₂).

На завершальному етапі за допомогою методу адсорбції з використанням змінних тисків, вуглекислий газ та інші домішки видаляються з газового потоку, залишаючи практично чистий водень. Ця реакція є ендотермічною, тобто вимагає поглинання тепла, і є найпоширенішим та найдешевшим методом виробництва водню у промисловості. Однак у процесі виробництва виділяється велика кількість CO₂, що робить отриманий водень вже не зовсім “чистим”.

Влада Південної Кореї розглядає електростанцію Гандонг як проміжний проєкт, покликаний стабілізувати енергосистему та прискорити відмову від викопного палива. За оцінками, об’єкт буде введено в експлуатацію до березня 2028 року, що створить близько 1 тис. 200 робочих місць і принесе понад $52 млн США у вигляді податкових надходжень від корпорацій.

У Кенджу також розміщується найбільший у світі центр з виробництва та використання водневого палива H2 K-Hub. Проєкт включає установку з виробництва “зеленого” водню, водневу заправну станцію, а також випробувальний центр для тестування водневих транспортних засобів та іншого обладнання. H2 K-Hub використовує електроліз води за допомогою відновлюваних джерел енергії для виробництва водню, не створюючи шкідливих викидів.

Джерело: Interesting Engineering