banner
Новини Технології 30.09.2025 comment views icon

Найбільшу у світі електростанцію на водневих паливних елементах будують в Південній Кореї

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Найбільшу у світі електростанцію на водневих паливних елементах будують в Південній Кореї
Elecseed

У Південній Кореї розпочалось будівництво найбільшої у світі електростанції на водневих паливних елементах.

Очікується, що після введення в експлуатацію, воднева електростанція вироблятиме достатньо енергії для забезпечення потреб 270 тис. домогосподарств щороку. Електростанція Гандонг потужністю 108 МВт розміщуватиметься у місті Кенджу, на території провінції Північний Кенсан, та має запрацювати вже у 2028 році. Загальна вартість проєкту склала $580,7 млн. 

З виходом на повну проєктну потужність електростанція Гандонг перевершить побудовану у 2024 році  ​​Shin Incheon Vision Dream у Сеулі потужністю 79 МВт, яка забезпечує електрикою 250 тис. домогосподарств та опаленням ще 44 тис. будинків. Установки нової електростанції використовуватимуть так званий “сірий водень”, який вироблятиметься з природного газу шляхом риформінгу.

У цьому процесі метан (CH₄) реагує з водяною парою (H₂O) у спеціальному реакторі, де в присутності каталізатора утворюється суміш водню (H₂) та монооксиду вуглецю (CO). Утворений монооксид вуглецю потім може реагувати з додатковою парою в іншій реакції, що також каталізується, з утворенням більшої кількості водню та вуглекислого газу (CO₂).

 На завершальному етапі за допомогою методу адсорбції з використанням змінних тисків, вуглекислий газ та інші домішки видаляються з газового потоку, залишаючи практично чистий водень. Ця реакція є ендотермічною, тобто вимагає поглинання тепла, і є найпоширенішим та найдешевшим методом виробництва водню у промисловості. Однак у процесі виробництва виділяється велика кількість CO₂, що робить отриманий водень вже не зовсім “чистим”. 

Влада Південної Кореї розглядає електростанцію Гандонг як проміжний проєкт, покликаний стабілізувати енергосистему та прискорити відмову від викопного палива. За оцінками, об’єкт буде введено в експлуатацію до березня 2028 року, що створить близько 1 тис. 200 робочих місць і принесе понад $52 млн США у вигляді податкових надходжень від корпорацій. 

У Кенджу також розміщується найбільший у світі центр з виробництва та використання водневого палива H2 K-Hub. Проєкт включає установку з виробництва “зеленого” водню, водневу заправну станцію, а також випробувальний центр для тестування водневих транспортних засобів та іншого обладнання. H2 K-Hub використовує електроліз води за допомогою відновлюваних джерел енергії для виробництва водню, не створюючи шкідливих викидів. 

 Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
Anker випустила надувний проєкційний вуличний кінотеатр з величезним екраном
Стримуватимуть пустелю: відпрацьовані лопаті вітрових турбін знайшли друге життя в Китаї
Петабайти на метр: прототип "касетної плівки" на базі ДНК створили в Китаї
Як у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонах
Спермаботи, керовані магнітами, атакують яйцеклітину
ШІ створює життя: штучні віруси знищують шкідливі бактерії
"Назвіть мене недоумком": ШІ можна змусити робити погане тими ж психологічними методами, що й людей
"Джеймс Вебб" дивиться в минуле: знайдено галактику майже без важких елементів
В США почали друкувати недорогі будинки
Новий каталізатор переробляє пластик без сортування та очищення
Therac-25: як програмна помилка вбила трьох людей 40 років тому
Надрукуй обід: 3D-принтер виготовив 3 страви з 14 інгредієнтів
Starlink непотрібний: SoftBank успішно роздала 5G на телефони з літака на висоті 3 км
NASA винайшла колеса, що не проколюються та не деформуються, і їх вже можна придбати
Вдягнутися, щоб охолонути: вчені переосмислюють одяг через зростання спеки
Найвищий міст у світі відкрили в Китаї: висота 625 м та вартість $300 млн
Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
“Штучна рослина” на сонячній енергії очищує радіоактивний ґрунт на 95% за 20 днів
Вбивця HBM: нова пам'ять для ШІ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) у 10 разів швидша
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати