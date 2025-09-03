"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 45% позитивних відгуків

Anno 117: Pax Romana / Ubisoft Mainz

Стратегія Anno 117: Pax Romana отримала тимчасову демоверсію на ПК, але її запуск явно не вдалий. Користувачі Steam масово захейтили гру.

Демо відкриває ранню частину гри: перші два рівні населення в регіонах Лаціум і Альбіон у режимі “пісочниця”. Тут можна засновувати поселення, досліджувати території, будувати доступні споруди, взаємодіяти з NPC. Але війни у демо немає, предмети для кораблів і вілли обмежена кількість, а сам сценарій жорстко зафіксований — змінювати налаштування чи NPC, як у повній грі, не вийде. Єдине, що дають обрати, — стартову провінцію.

За описом, рання частина може запропонувати багато геймплею, але гравцю дають лише одну годину. Хоча кількість запусків не обмежена, фанати все одно незадоволені таким часовим відрізком. Прогрес зберігати не вийде, тож після закінчення години все доведеться починати спочатку. Це одна з причин, чому вже через день після запуску демо в Steam лише 45% позитивних відгуків.

“Я серйозно думав скасувати передзамовлення через ваше обмеження демо в 1 годину і вибіркову бету. Або робіть нормально, або не робіть взагалі. Ви ж знаєте, що Anno — це не спринт, а марафон, але хтось вирішив обмежити демо максимум до години”, — пишуть у відгуках.

Також чимало скарг на сучасний sci-fi стиль інтерфейсу, який не має нічого спільного з римською естетикою. Дехто каже, що стиль графіки Anno 117: Pax Romana виглядає дешево — при наближенні картинка пікселізується і стає зернистою, не чіткою, як у рушії Anno 1800. Загалом на відміну від оригіналу візуал, базові механіки й інтерфейс дуже незручно змінено.

“Ви успішно створили найгірший інтерфейс в історії Anno — ним жахливо користуватись, і в ньому нуль інтуїтивності, окрім “зробімо зручно для консолей”, при цьому знехтувавши ПК. Тема інтерфейсу виглядає надто сучасно для гри, що відбувається у 117 році — це псує загальне відчуття гри”, — додають коментатори.

Демоверсія Anno 117: Pax Romana доступна в Steam з 2 по 16 вересня, а фінальна вийде 13 листопада. Принаймні демо дає бодай поверхневе уявлення про те, що Ubisoft підготувала в новій Anno.