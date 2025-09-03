Новини Ігри 03.09.2025 comment views icon

"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 45% позитивних відгуків

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 45% позитивних відгуків
Anno 117: Pax Romana / Ubisoft Mainz

Стратегія Anno 117: Pax Romana отримала тимчасову демоверсію на ПК, але її запуск явно не вдалий. Користувачі Steam масово захейтили гру.

Демо відкриває ранню частину гри: перші два рівні населення в регіонах Лаціум і Альбіон у режимі “пісочниця”. Тут можна засновувати поселення, досліджувати території, будувати доступні споруди, взаємодіяти з NPC. Але війни у демо немає, предмети для кораблів і вілли обмежена кількість, а сам сценарій жорстко зафіксований — змінювати налаштування чи NPC, як у повній грі, не вийде. Єдине, що дають обрати, — стартову провінцію.

За описом, рання частина може запропонувати багато геймплею, але гравцю дають лише одну годину. Хоча кількість запусків не обмежена, фанати все одно незадоволені таким часовим відрізком. Прогрес зберігати не вийде, тож після закінчення години все доведеться починати спочатку. Це одна з причин, чому вже через день після запуску демо в Steam лише 45% позитивних відгуків.

“Я серйозно думав скасувати передзамовлення через ваше обмеження демо в 1 годину і вибіркову бету. Або робіть нормально, або не робіть взагалі. Ви ж знаєте, що Anno — це не спринт, а марафон, але хтось вирішив обмежити демо максимум до години”, — пишуть у відгуках.

"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 44% позитивних відгуків"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 44% позитивних відгуків"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 44% позитивних відгуків"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 44% позитивних відгуків

Також чимало скарг на сучасний sci-fi стиль інтерфейсу, який не має нічого спільного з римською естетикою. Дехто каже, що стиль графіки Anno 117: Pax Romana виглядає дешево — при наближенні картинка пікселізується і стає зернистою, не чіткою, як у рушії Anno 1800. Загалом на відміну від оригіналу візуал, базові механіки й інтерфейс дуже незручно змінено.

“Ви успішно створили найгірший інтерфейс в історії Anno — ним жахливо користуватись, і в ньому нуль інтуїтивності, окрім “зробімо зручно для консолей”, при цьому знехтувавши ПК. Тема інтерфейсу виглядає надто сучасно для гри, що відбувається у 117 році — це псує загальне відчуття гри”, — додають коментатори.

Демоверсія Anno 117: Pax Romana доступна в Steam з 2 по 16 вересня, а фінальна вийде 13 листопада. Принаймні демо дає бодай поверхневе уявлення про те, що Ubisoft підготувала в новій Anno.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
Камуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витік
Фани Baldur's Gate 3 визначили найнепотрібніший підклас: "Здається досить безглуздим"
Всі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігор
Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго
Геймплей Cronos: The New Dawn — біопанк, мандри в часі та вороги, що стають одним цілим (+дата релізу)
В Game Pass з'явився топовий інді-горор із рейтингом 96% в Steam — і одразу вийшов в топ
Cyberpunk 2077 та Deus Ex по-німецьки: вийшов трейлер екшн-RPG Neo Berlin 2087
Steam безплатно віддає кооператив з 92% схвальних відгуків
Актор Clair Obscur: Expedition 33 хоче придбати консоль — аби зрозуміти, кого озвучив
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
Фаталіті! Трейлер «Мортал Комбат 2» побив рекорд з переглядів — понад 100 млн за добу
Бос Baldur's Gate 3 написав дату релізу гри на пляшці у барі ще 5 років тому — але йому не повірили
Повернення до витоків? Наступний патч S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть прилад нічного бачення
Hollow Knight: Silksong отримала новий трейлер з Хорнет. Реліз — за 2 тижні
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
CD Projekt RED представила патч 2.3 для Cyberpunk 2077 — деталі і дата релізу
Destiny 2 роздає задарма усі платні DLC, випущені за останні 7 років
Екс-працівник Bandai Namco вкрав настільки багато грошей, що довелось скоротити зарплати босам
Battlefield 2042 "розбомбили" відгуками в Steam через вимогу ввімкнути SecureBoot
Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати