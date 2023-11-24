Найкращі процесори 2023 року від Gamers Nexus: AMD Ryzen 7 7800X3D переміг у кількох номінаціях

YouTube-канал Gamers Nexus розповів про найкращі процесори для ПК 2023 року у різних номінаціях. У кількох із них переміг AMD Ryzen 7 7800X3D, який став найкращим процесором року, на думку ресурсу.

Найкращий процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D

Чип Ryzen 7 7800X3D, який зараз коштує $360 у США, якнайкраще показав себе в іграх та інших завданнях. Разом з тим процесор є доволі енергоефективним і не вимагає найдорожчих систем охолодження.

Найбільш збалансовані: Intel Core i5-14600K та Core i5-13600K

Збалансованість оцінювалися за сукупністю усіх проведених тестів та ціни. Наразі Intel Core i5-13600K коштує $270 і представляє непогане поєднання усіх факторів. Core i5-14600K демонструє кращу продуктивність, але є дорожчим та споживає більше.

Найкращий ігровий процесор: AMD Ryzen 7 7800X3D

Категорія є максимально простою: тут розглядається лише абсолютний, найпродуктивніший чип у протестованих іграх. Ним став Ryzen 7 7800X3D.

Найкраще оновлення: AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD показала найкращу підтримку попередньої апаратної платформи. Ryzen 7 5800X3D – краще, що можна встановити у сокет AM4. Завдяки оновленням програмного забезпечення навіть деякі дуже старі материнські плати зараз підтримують процесор.

Найефективніші: AMD Threadripper 7980X і Ryzen 7 7800X3D

Про енергоефективність Ryzen 7 7800X3D ми вже згадували, його Gamers Nexus рекомендує для звичайних ПК. AMD Threadripper 7980X за ціною біля $5000 – не те, що можуть собі дозволити власники комп’ютерів, але все ж він демонструє найкраще співвідношення енергетичних витрат та продуктивності.

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Найкращі бюджетні процесори: Ryzen 7600 і Ryzen 5700X

Тут теж все дуже просто: маються на увазі процесори ціною $150-$200. AMD Ryzen 7600 і Ryzen 5700X тут виявилися найкращими, дещо дорожчий 7600X може стати найкращим вибором, якщо не дуже ретельно дотримуватися умов категорії або знайти хорошу ціну.

Найкращий висококласний процесор: Threadripper 7970X та 7980X

Це найпродуктивніший чип, який можна встановити в ПК. Наскільки це доречно робити з огляду на комічну ціну – інша справа. AMD Threadripper 7970X та 7980X можуть стати у пригоді тим, хто багато монтує відео: Gamers Nexus збираються придбати систему на 7970X для власних виробничих потреб.

Найкращий процесор до $100: Intel Core i3-12100F

Чип Core i3-12100F здається найкращим, якщо не перевищувати цінову відмітку, але за $120 є багато привабливих варіантів.

Найбільше розчарування: Intel 14-го покоління

На старті чипи були відчутно дорожчими та не пропонували значного приросту продуктивності у порівнянні з попередниками з тою ж архітектурою.

Наведені номінації не завжди були однозначними та не є стовідсотковою найкращою рекомендацією. Щоб обрати процесор, краще ретельно дізнатися про його властивості у прив’язці до індивідуальних потреб.