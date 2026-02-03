Нашумілий трилер "Служниця" з 92% рейтингу вийшов в онлайні: де дивитись в Україні?

Трилер “Служниця” з Сідні Свіні та Амандою Сайфред тепер доступний для перегляду в “цифрі” на іноземних та українських платформах.
Переглянути фільм офіційно в онлайні можна на Amazon Prime або Apple TV, однак саме з українським дубляжем він буде доступний у передплатах Megogo та Київстар ТБ за додаткові кошти.
Megogo
- 260 грн Full HD з придбанням “назавжди”;
- 143 грн Full HD оренда на 2 дні.
Київстар ТБ
- 229 грн HD;
- 219 грн SD.
“Служниця” — це психологічний еротичний трилер, заснований на однойменному бестселері Фріди Макфадден 2022 року. Свіні грає проблемну молоду жінку на ім’я Міллі з неоднозначним минулим, яка влаштовується на роботу прибиральницею до заможної родини Ніни (Сайфред) та її чоловіка Ендрю (Брендон Скленар). Як і слід було очікувати, ці красуні багато чого приховують під своїми ідеальними посмішками, а ситуація швидко виходить з-під контролю.
Зрежисував фільм Пол Фіг, а сценарій адаптувала Ребека Соненшайн. Фільм мав успіх, як у критиків та і глядачів, та став безперечним касовим хітом: $309 млн по всьому світу при бюджеті в $35 млн. При цьому в Україні “Служниця” посунула “Аватар 3” з топу переглядів в кінотеатрах і заробила загалом ₴60 млн станом на 21 січня.
На Rotten Tomatoes фільм на цей час має 92% рейтингу від глядачів та 74% від критиків. Вже відомо, що “Служниця” отримає сиквел: зі Свіні, Енцо Мікеле Морроне (зіграв садівника), а також оригінальними режисером та сценаристом; попри те, що в романі героїня Сайфред тільки згадується, акторка також готова до пропозиції камео.
