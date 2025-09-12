Новини Кіно 12.09.2025 comment views icon

Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон
Кадри з серіалу "Фундація"

Багатовікова історія серіалу “Фундація” продовжиться у четвертому сезоні.

Apple TV+ оголосив, що серіал “Фундація” подовжено на 4-й сезон — напередодні виходу фіналу третього, який транслюється відсьогодні.

“Немає серіалу, подібного до “Фундації”, ми щасливі та горді тим, що продовжуємо естафету як співшоуранери четвертого сезону”, йдеться у заяві Ієна Голдберга і Девіда Коба. “З нетерпінням чекаємо продовження епічної та емоційної розповіді, яка визначила перші три сезони шоу, і співпраці з одними з найталановитіших та найпалкіших творчих партнерів у бізнесі”.

Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон
Кадри з серіалу “Фундація”

“Фундація” — це науково-фантастичний серіал, створений за мотивами творів Айзека Азімова. На Apple TV+ він стартував у 2021 році з оповіддю про повстання Фундації (офіційно: організація для укладення енциклопедії галактичних знань, а насправді — таємне спрямування розвитку суспільства) проти правителів Імперії.

У третьому сезоні “Фундація” стає все більш відомою, виходячи далеко за межі своїх скромних початків, тоді як Імперія Клеонської династії скорочується. В той час, як обидві галактичні держави укладають непростий союз, загроза для всієї галактики з’являється в особі грізного воєначальника, відомого як “Мул”, чия мета — правити всесвітом за допомогою фізичної та військової сили, а також контролю над розумом. Можна лише здогадуватися, хто виживе та вийде переможцем, коли Гарі Селдон, Гаал Дорнік, Клеони та Демерзель грають у потенційно смертельну міжгалактичну шахову гру.

Головні ролі взяли на себе Джаред Гарріс, Лі Пейс та Лу Ллобелл, серед новачків в третьому сезоні: Черрі Джонс, Брендон П. Белл, Сіннев Карлсен, Коді Ферн, Томас Лемаркіс, Олександер Сіддіг, Трой Коцур та Пілу Асбек (Еурон Грейджой з “Гри престолів”), який грає Мула.

Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезонНауково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезонНауково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон

Зазначимо, що третій сезон стартував з ідеальних 100% на Rotten Tomatoes і порівнянням з “космічною Грою престолів” у відгуках.

Наразі усі три сезони доступні повністю на Apple TV+, дата виходу четвертого ще не оголошена.

Джерело: Apple 

Популярні новини

arrow left
arrow right
Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
Другий сезон "Венздей" поверне вбитого і улюбленого фанами персонажа — трейлер фінальних епізодів
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
Всі номінанти «Еммі-2025»: жодної згадки про «Гру в кальмара», одразу два лідери Apple TV+ і перша номінація для Гаррісона Форда у 83 роки
Зустріч "Сьоґуна" та "Гри в кальмара": трейлер нового серіалу Netflix про королівську битву 300 самураїв
Шоуранер "Офісу" пояснив, чому лише Оскара повернули в серіал "Газета"
Amazon інвестувала в «Netflix із ШІ» — стримінг, що дозволяє глядачам самим генерувати серіали
Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
Ілон Маск позивається до Apple та OpenAI через ймовірну монополію ChatGPT на iPhone
Перший погляд на серіал "Робін Гуд": зірка "Гри престолів" стає лиходієм і шерифом Ноттінгема
Серіал "Гаррі Поттер" повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу
Перші деталі серіалу God of War — історія про пригоди Кратоса й Атрея, готують два сезони (в першому 10 епізодів)
«Відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповіла про нових істот та штучних людей у серіалі
Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"
Серіал «Гаррі Поттер» представив перший кадр із новим Геґрідом
Фінальний трейлер «Чужий: Земля» розкриває передісторію екіпажу USCSS Maginot та «моторошні» експерименти в космосі
Серіал "Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг
Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман
Не "Офіс 2.0", але кумедно: серіал "Газета" отримав 85% на Rotten Tomatoes і продовження на 2-й сезон
Рідлі Скотт про нові проєкти: "Гладіатор 3" у роботі, ще один "Чужий" — буде, якщо "з'явиться ідея"
Apple презентувала iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати