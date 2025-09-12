Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон

Кадри з серіалу "Фундація"

Багатовікова історія серіалу “Фундація” продовжиться у четвертому сезоні.

Apple TV+ оголосив, що серіал “Фундація” подовжено на 4-й сезон — напередодні виходу фіналу третього, який транслюється відсьогодні.

“Немає серіалу, подібного до “Фундації”, ми щасливі та горді тим, що продовжуємо естафету як співшоуранери четвертого сезону”, — йдеться у заяві Ієна Голдберга і Девіда Коба. “З нетерпінням чекаємо продовження епічної та емоційної розповіді, яка визначила перші три сезони шоу, і співпраці з одними з найталановитіших та найпалкіших творчих партнерів у бізнесі”.

“Фундація” — це науково-фантастичний серіал, створений за мотивами творів Айзека Азімова. На Apple TV+ він стартував у 2021 році з оповіддю про повстання Фундації (офіційно: організація для укладення енциклопедії галактичних знань, а насправді — таємне спрямування розвитку суспільства) проти правителів Імперії.

У третьому сезоні “Фундація” стає все більш відомою, виходячи далеко за межі своїх скромних початків, тоді як Імперія Клеонської династії скорочується. В той час, як обидві галактичні держави укладають непростий союз, загроза для всієї галактики з’являється в особі грізного воєначальника, відомого як “Мул”, чия мета — правити всесвітом за допомогою фізичної та військової сили, а також контролю над розумом. Можна лише здогадуватися, хто виживе та вийде переможцем, коли Гарі Селдон, Гаал Дорнік, Клеони та Демерзель грають у потенційно смертельну міжгалактичну шахову гру.

Головні ролі взяли на себе Джаред Гарріс, Лі Пейс та Лу Ллобелл, серед новачків в третьому сезоні: Черрі Джонс, Брендон П. Белл, Сіннев Карлсен, Коді Ферн, Томас Лемаркіс, Олександер Сіддіг, Трой Коцур та Пілу Асбек (Еурон Грейджой з “Гри престолів”), який грає Мула.

Зазначимо, що третій сезон стартував з ідеальних 100% на Rotten Tomatoes і порівнянням з “космічною Грою престолів” у відгуках.

Наразі усі три сезони доступні повністю на Apple TV+, дата виходу четвертого ще не оголошена.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Apple