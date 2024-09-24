Навушник Galaxy Buds FE від Samsung вибухнув і спричинив втрату слуху користувача

24-річний студент з Адани, Туреччина, поділився історією, що шокує, на форумі Samsung.

Молодий чоловік, власник Samsung S24 Ultra, вирішив придбати бездротові навушники тієї ж марки — Galaxy Buds FE.

«Я навіть не встиг їх зарядити. Вони прийшли із зарядом майже 36%», — розповідає студент. Трагедія сталася, коли його дівчина вперше скористалася навушниками.

«Вони просто вибухнули в неї у вусі, спричинивши остаточну втрату слуху», — пояснює він.

Пара негайно звернулася за медичною допомогою та отримала офіційний висновок лікаря, що підтверджує травму. Однак, коли вони спробували розв’язати проблему з Samsung, ситуація ускладнилася.

За порадою представника компанії, студент відніс пошкоджені навушники до сервісного центру Samsung у Джемальпаші, Адана.

«Коли вони побачили навушники, то були шоковані й попросили вибачення. Але на цьому все й закінчилося», — згадує він.

Через два дні сервісний центр повідомив, що навушники не вибухнули, а лише деформувалися. Samsung запропонував замінити виріб на новий або порадив звернутися до суду, якщо ця пропозиція не влаштовує.

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«Я борюся із цією ситуацією вже місяці. У мене є все: чек, дата вибуху, фотографії до й після інциденту, медичний висновок про втрату слуху через вибух навушників», — пояснює розчарований користувач.

Джерело: Gizmochina