«Ви не так їх заряджаєте»: Samsung назвала причину відшарування фарби на Galaxy Fold6

Через кілька тижнів після випуску деякі користувачі Samsung Galaxy Fold6 помітили, що фарба на смартфонах вартістю від ₴80 тис. відшаровується з боків. Samsung бачить причину у використання сторонніх зарядних пристроїв.

Samsung відповіла на проблему на сторінках підтримки в деяких регіонах, зокрема у Канаді. Компанія припускає, що відлущення фарби спричинене неправильно заземленими зарядними пристроями сторонніх виробників. За словами Samsung, ці зарядні пристрої можуть спричинити витік струму, який впливає на анодоване покриття телефону та призводить до втрати покриття. Окрім дротових зарядок, згадуються також бездротові пристрої Qi та EMS масажери, які живляться від смартфона.

Виробник смартфонів зазначає, що високоякісні зарядні пристрої брендів з надійною репутацією, які відповідають стандартам, не повинні становити проблему. Samsung застерігає від підроблених та неякісних зарядних пристроїв. Компанія також рекомендує власні офіційні зарядні пристрої.

Природно, це пояснення зустріло сумніви. Багато користувачів Reddit дивуються, що методи заряджання, які ніколи не викликали подібних проблем на інших пристроях Samsung, спричинила такий вплив саме на Galaxy Fold6. Власники порівнюють відповідь з відомим «хітом» Apple: «Ви просто не так їх тримаєте». Тоді виробник iPhone 4 зіткнувся з негативною реакцією через применшення ролі дизайну смартфона, внаслідок якого користувачі перекривали антену.

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Джерела: 9to5google, Android Authority

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