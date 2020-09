Google, похоже, отправила Pixelbook на покой — хромбук больше нельзя купить в онлайн-магазине компании

С момента выхода на рынок в 2017 году премиальный ноутбук Google Pixelbook оставался одним из самых видных представителей семейства хромбуков, но вот сейчас его жизненный цикл, похоже, подошел к концу. Устройство больше нельзя купить в онлайн-магазине Google Store (ни в США, ни в Великобритании) — его нет в наличии, и сама Google явно намекает, что Pixelbook больше не вернется в продажу.

Отвечая на запрос The Verge по поводу исчезновения Pixelbook, официальный представитель Google ясно дал понять, что новых поставок Pixelbook не планируется, обратив внимание на то, что обновления ОС будут выходить вплоть до июня 2024 года, и настоятельно порекомендовав присмотреться к модели Pixelbook Go. И хотя Google так и не сказала прямо, что продажи Pixelbook прекращены, компания едва бы вспоминала о программной поддержке продукта после снятия с продаж, если бы планировала новые поставки.

Модель Pixelbook Go, выпущенная в прошлом году, во многом копирует оригинальный Pixelbook, в том числе с точки зрения материалов корпуса и качества сборки. Правда, Pixelbook оснащался ЖК-экраном 12,3 дюйма с соотношением 3:2 (2400×1600 пикселей), а в базовом Pixelbook Go используется панель (тоже LCD) диагональю 13,3 дюйма с соотношением 16:9 (1920×1080). Кроме того, базовая конфигурация Pixelbook Go за $649 основана на не самом производительном CPU Intel Core m3, тогда как стоимость топовой версии с 4K экраном на более мощном Core i7 8-го поколения достигает $1399.

В прошлом году Google, как известно, решила покинуть рынок планшетов, отметив две планирующиеся к выходу модели. И это весьма иронично, учитывая, что в своем время Google отказалась от линейки хромбуков Pixel в пользу планшетов и модели Pixel Slate, которая в итоге провалилась в продажах.

30 сентября пройдет традиционная осенняя презентация Google. На ней должны представить как минимум смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Среди других ожидаемых анонсов — медиаплеер следующего поколения Google Chromecast, известный под кодовым названием Sabrina, и новая умная колонка Nest. В то же время никаких утечек или слухов касательно нового Pixelbook в последнее время не было.

Источник: The Verge и 9to5Google