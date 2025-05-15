S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала Патч 1.4 — NPC ще розумніші, а мутанти їдять трупи

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримала черговий масштабний Патч 1.4 — вороги стали розумнішими, а сталкери навчилися бити ногами.

GSC Game World випустила оновлення 1.4 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl з понад 700 виправленнями. Патч покращує ШІ, бойову систему, баланс і виправляє чимало технічних проблем. Серед найбільш помітних змін — нова поведінка NPC у бою, можливість мутантів харчуватися трупами, і те, що сталкери будуть бити гравця ногами, якщо той присів.

«Постійний A-Life: сталкери тепер живуть довгим та щасливим життям, аж поки не зустрінуть свою смерть у Зоні», — розпочинає таким реченням GSC Game World пункт «Основні зміни».

Не менш важливими є виправлення, що стосуються ключових моментів проходження. Тепер Шрам більше не ігнорує візіограф в місії «Образи абсолютної істини», а шлях до Прип’яті більше не можна скоротити через залізничну цистерну на Янові.

Що змінилося у патчі 1.4

Штучний інтелект і бойова система

NPC краще використовують укриття — не кидаються без потреби й навіть ховаються за деревами.

Сталкери можуть кидати гранати, щоб вибити ворога з укриття. Вони мають обмеження на кількість гранат, залежно від фракції — у військових більше, у бандитів менше.

Ближній бій став жорсткішим на складностях «Сталкер» і «Ветеран».

Вороги атакують флангами, координують тактичні дії та реагують на ситуацію в бою. Після бою NPC шукають хабарчик і лікують поранених.

Сталкери навчилися бити мутантів у ближньому бою, а менших — просто відштовхувати ногами.

Якщо гравець сів навприсядки — NPC можуть вдарити його ногою.

Бюрери тепер ловлять і кидають гранати за допомогою телекінезу.

Виправлено помилку, коли снайпери використовували обрізи — тепер із балістикою все гаразд.

A-Life і поведінка в Зоні

Мутанти їдять трупи й стають настороженими, якщо хтось поруч.

Сліпі пси спокійно гавкають, якщо поруч немає гравця.

Виправлено низку багів із тим, як NPC рухаються, реагують після викидів, поводяться в засідці чи помирають у воді.

Тіла мутантів більше не смикаються, не розтягуються і не стрибають після смерті.

Баланс і спорядження

RPG і вибухи стали потужнішими, але летальна відстань гранат зменшилася.

Додано нову характеристику зброї — зручність, а також оновлено панелі з характеристиками.

Комбінезон «Циркон» можна прокачати, а в схованках з’явилося більше глушників.

Зброя, яка вийшла з ладу, тепер має червоний фон.

Оптимізація та багфікси

Поліпшено освітлення, тіні та LOD трави.

Виправлено десятки багів — від невидимих аномалій і звуків дощу під землею до того, що гравець міг застрягти у дверях.

Виправлено проблему, через яку гравець міг потрапити до Прип’яті раніше, перестрибнувши залізничну цистерну на Янові.

Звуки, ефекти, прозорість HUD, динамічні тіні, збереження — усе це теж підчистили.

NPC більше не застрягають у дверях, а зомбовані не провалюються під землю.

Місії та світ гри

Виправлено понад 20 помилок у основному сюжеті, побічних квестах і відкритому світі. Наприклад, тепер завдання «Знайти Духа» можна нормально завершити.

Виправлено проблему, через яку Шрам не підходив до візіографа, щоб розпочати діалог з гравцем під час місії Образи абсолютної істини.

Окремий пункт від розробників*

Усунуто баг, через який при попаданні у ковбасу з’являлися ефекти крові (більше ніякої кров’янки)

Виправлено помилку, через яку качки після пострілу могли занурюватися у воду замість падіння.

Загалом розробники провели масштабну роботу над логікою боїв, поведінкою ворогів і технічним станом гри. Сподіваємося, що цей патч не додав раніше невідомі «аномалії». У попередньому патчі 1.3.2 основний акцент зроблено на виправленні багів, які заважали проходженню як основної, так і побічних місій.

Нагадаємо, що раніше GSC підтвердила офіційну підтримку модів для S.T.A.L.K.E.R. 2 у 2025 році. А також вже 20 травня вийде оновлена трилогія S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone на ПК, Xbox Series X|S і PS5 — з повною підтримкою модифікацій.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: GSC Game World