S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч до патчу 1.4.1, який виправляє найпоширеніші збої

GSC Game World випустила оновлення до попереднього патча 1.4, де виправила кілька помилок.

Українські розробники оголосили всього про дві зміни у Steam, які будуть доступними для власників ПК і консолей. З відгуків студія зробила висновок, що треба випустити патч 1.4.1, що стосується найпоширеніших збоїв, які напряму пов’язані з запуском модів. Йдеться про:

Мініпатч вже готовий до завантаження на усіх доступних платформах. Він доповнює попереднє оновлення 1.4, яке принесло понад 700 змін і сюжетних виправлень. Зокрема GSC покращила ШІ, бойову систему і баланс. Одними з найпомітніших деталей стала нова поведінка NPC у бою та можливість мутантів харчуватися трупами. А ще сталкери лупцюють гравця ногами, якщо той присів.

Patch 1.4.1 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is now on its way to your PCs and consoles, fixing crash issues that some players might have encountered.

