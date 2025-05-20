Новини Ігри 20.05.2025 о 10:25 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч до патчу 1.4.1, який виправляє найпоширеніші збої

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч до патчу 1.4.1, який виправляє найпоширеніші збої
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

GSC Game World випустила оновлення до попереднього патча 1.4, де виправила кілька помилок.

Українські розробники оголосили всього про дві зміни у Steam, які будуть доступними для власників ПК і консолей. З відгуків студія зробила висновок, що треба випустити патч 1.4.1, що стосується найпоширеніших збоїв, які напряму пов’язані з запуском модів. Йдеться про:

  • Виправлено збій під час завантаження гри з встановленим модом Simple Mod Loader.
  • Виправлено збій під час завантаження файлів збереження у грі з встановленими модами (наприклад, UETools).

Мініпатч вже готовий до завантаження на усіх доступних платформах. Він доповнює попереднє оновлення 1.4, яке принесло понад 700 змін і сюжетних виправлень. Зокрема GSC покращила ШІ, бойову систему і баланс. Одними з найпомітніших деталей стала нова поведінка NPC у бою та можливість мутантів харчуватися трупами. А ще сталкери лупцюють гравця ногами, якщо той присів.

Patch 1.4.1 for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is now on its way to your PCs and consoles, fixing crash issues that some players might have encountered.

Full patch notes: https://t.co/9Lz8LcLDqD

Your reports helped us identify and resolve the issue faster, and we’re truly… pic.twitter.com/KFSugiUJLs

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) May 19, 2025

Щодо сюжетних виправлень, то найважливішими стало те, що Шрам більше не ігнорує візіограф в місії «Образи абсолютної істини». І тепер шлях до Прип’яті більше не можна скоротити через залізничну цистерну на Янові.

Тим часом GSC Game World працює над офіційною підтримкою модів для S.T.A.L.K.E.R. 2 у 2025 році. Бета-версія Mod SDK очікується на другий квартал. Іншою новинкою стане оновлена трилогія S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone на ПК, Xbox Series X|S і PS5, яка також отримає підтримку модів, — реліз 20 травня.

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав офіційну «дорожню карту» — нова зброя, лут з мутантів та багато іншого

Джерело: GSC Game World

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