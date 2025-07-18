Не пройшло й 5 років: Netflix дав «зелене світло» на розробку серіалу Assassin’s Creed

Assassin's Creed Shadows / Ubisoft

Netflix заявила про офіційний запуск виробництва серіалу за мотивами Assassin’s Creed — знадобилося п’ять років підготовки

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Глядачів чекає історія, яка крутиться навколо війни між двома тіньовими фракціями: одні хочуть контролювати людство, інші — зберегти свободу волі. У серіалі від Netflix сюжет розповість про своїх персонажів протягом ключових історичних подій, коли вони борються за формування долі людства. Про яку історію йдеться та ким стануть головні персонажі — поки що таємниця.

За проєкт відповідають Роберто Патіно («Світ Дикого Заходу», «Сини Анархії») та Девід Вінер («Halo», «Вбивство»), які стали шоураннерами й виконавчими продюсерами. Окрім них, над серіалом працюють Жерар Гільємот, Маргарет Бойкін, Остін Ділл із Ubisoft Film & Television та Метт О’Тул.

«Ми фанати Assassin’s Creed ще з моменту його виходу у 2007 році. Щодня, працюючи над цим серіалом, ми відчуваємо захоплення й смирення перед можливостями, які відкриває Assassin’s Creed. За масштабами, видовищем, паркуром та адреналіном ховається базис найглибшої людської історії — про пошук сенсу, сумніви щодо самоідентичності, долі та віри. Це історія про владу, насильство, секс, жадібність і помсту», — сказали Вінер та Патіно у спільній заяві.

Зазначимо, що франшиза Assassin’s Creed стартувала у 2007 році, з того часу творіння Ubisoft розійшлися тиражем понад 230 млн копій по всьому світу. У 2016 році серію вже екранізували — фільм зібрав 240 млн доларів у прокаті. А ось з нещодавніх проєктів: весною 2025 року вийшла Assassin’s Creed Shadows, яку добре оцінили гравці. Проте наразі Netflix робить ставку на серіал, як це було з Arcane, Cyberpunk: Edgerunners чи Castlevania.

Джерело: Hollywood Reporter