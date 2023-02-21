Netflix не планує знімати 3-й сезон серіалу «Мисливець за розумом», — Девід Фінчер

Девід Фінчер каже, що Netflix не планує знімати 3-й сезон «Мисливця за розумом». Фани відчайдушно сподівались на нову частину трилеру після виходу другого сезону в серпні 2019 року, однак схоже їх очікування були марними.

Кінорежисер повідомив невтішні новини в інтерв’ю французькому виданню Le Journal du Dimanche:

«Я дуже пишаюся першими двома сезонами, але це дуже дорогий серіал, і, в очах Netflix, ми не залучили достатньо великої аудиторії, щоб виправдати такі інвестиції», — сказав Фінчер.

Прем’єра «Мисливця за розумом», заснованого на документальній книзі «Мисливець за розумом: усередині елітного підрозділу серійних злочинів ФБР» Марка Олшейкера і Джона Дуґласа, відбулась на Netflix у 2017 році. Серіал розповідає про роботу агентів ФБР Голдена Форда (Джонатан Грофф) і Білла Тенча (Голт Маккеленіі), які створили підрозділ, що вивчає поведінку серійних маніяків. Зірка «The Last Of Us» Анна Торв грає їхню колегу Венді Карр, професора психології Бостонського університету. Події відбуваються у 1970-х роках і ознаменують початок кримінального профайлінгу.

Протягом перших двох сезонів шоу трійця бере інтерв’ю у таких людей, як Ед Кемпер (Кемерон Бріттон), Джеррі Брудос (Геппі Андерсон), Вейн Вільямс (Крістофер Лівінгстон) і Чарльз Менсон (Деймон Герріман). Кілька епізодів також згадували злочини «BTK-вбивці» Денніса Рейдера, що змусило багатьох глядачів припустити, що в майбутніх частинах команда його зловить.

У серпні 2022 року режисер Ендрю Домінік сказав в інтерв’ю Collider, що 3 сезон «Мисливця за розумом», швидше за все, буде зосереджений на тому, що поведінковий відділ поділився своїми дослідженнями з групою відомих режисерів.

«Що вони збиралися зробити — так це поїхати до Голлівуду. Один збирався зв’язатися з Джонатаном Демме, а інший — із Майклом Манном», — казав Домінік.

Хоча серіал створював Джо Пенголл, Фінчер працював як виконавчий продюсер разом з Шарліз Терон. Його часто називали де-факто шоуранером, який стежив за сценаріями та рішеннями щодо виробництва; також він зрежисував 7 з 19 епізодів.

Джерело: Gamesradar