Netflix тестує редизайн свого телевізійного застосунку — найбільший за останні 10 років

Netflix почала розгортати перше за десятиліття велике оновлення свого телевізійного застосунку. Запропоновані зміни інтерфейсу покликані допомогти глядачам швидше вирішити, що вони хочуть дивитися.

Стримінговий сервіс прагне збільшити час, який глядачі проводять в застосунку, щоб утримати клієнтів і залучити передплатників до своїх нових дешевших планів з підтримкою реклами.

Дослідження компанії показали, що користувачі виконували так звану «гімнастику для очей» ─ озиралися на різні частини головного екрана Netflix, намагаючись знайти контент, який їх зацікавив. Отже, при розробці нового інтерфейсу дизайнери намагались усунути необхідність часто переводити погляд.

«Ми дійсно хотіли зробити це простішим, інтуїтивно зрозумілішим, у всьому легшому для навігації», ─ сказав виконавчий директор Netflix Пет Флеммінг.

Зміни домашньої сторінки включали збільшення заголовків, реорганізацію інформації та виділення легких для читання ласих шматочків, таких як серіали чи фільми, що «провели 8 тижнів у топ-10».

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Серед інших змін у телевізійному застосунку ─ кнопка меню переміщена з лівої сторони у верхню частину екрана. Також додано нову вкладку My Netflix з серіалами чи фільмами, які користувач почав переглядати, або збереженими для перегляду пізніше.

Водночас Netflix продовжить як і раніше надавати персоналізовані пропозиції кожному користувачеві. Сервіс не вносить жодних змін у свій алгоритм рекомендацій у рамках редизайну, сказав Флеммінг.

Оновлена версія інтерфейсу Netflix вже почала розгортатися для підгрупи з майже 270 млн користувачів по всьому світу. Компанія збере відгуки й, можливо, внесе зміни, перш ніж запровадити зміни більш широко.

Netflix наголошує на тривалості взаємодії як на ключовому показнику, кажучи інвесторам, що це «найкращий показник задоволеності клієнтів».

Джерело: reuters

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