Netflix збирається прибрати найдешевший тарифний план без реклами

Netflix готується повністю скасувати найдешевший безрекламний тарифний план Basic за $11,99 на місяць. Керівники компанії повідомили про це інвесторам під час звіту про фінансові результати. Це почнеться з Канади та Великобританії у другому кварталі цього року.

Користувачам Netflix залишається варіант за $15,49 на місяць без реклами. В іншому випадку передплатникам доведеться платити $6,99 на місяць за базовий план з підтримкою реклами або $22,99 на місяць за преміумрівень, передає The Verge. Відзначимо, що в Україні наразі є три варіанти підписки:

Базовий: 4,99 євро/місяць

Стандартний: 7,49 євро/місяць

Преміум: 9,99 євро/місяць

У 4-му кварталі 23-го року, як і в попередньому кварталі, наше членство в рекламному сегменті збільшилося майже на 70% порівняно з попереднім кварталом завдяки покращенню наших пропозицій (наприклад, завантажень) та поступовому скасуванню нашого Базового плану для нових членів та тих, хто приєднується до наших рекламних ринків. На рекламний план зараз припадає 40% всіх реєстрацій Netflix на наших рекламних ринках, і ми плануємо відмовитися від Базового плану в деяких з наших рекламних країн, починаючи з Канади і Великобританії у другому кварталі.

У відеоінтерв’ю для інвесторів співголова правління Грег Пітерс сказав, що кількість активних користувачів сервісу, що підтримується рекламою, наразі становить 23 мільйони щомісяця, і що пріоритетом для Netflix є «масштабування». Він сказав, що це включає підвищення привабливості сервісу за допомогою оновлень, таких як торішні зміни в найдешевшій версії, які підвищили роздільну здатність до 1080p, додали кілька потоків і увімкнули завантаження, а також те, як Netflix «змінює плани й цінову структуру в інших місцях».

Netflix також оголосив, що додав 13,1 мільйона підписників протягом останнього кварталу 2023 року, довівши їхню загальну кількість до 247 мільйонів у всьому світі.