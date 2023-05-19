Netflix повідомив про 5 млн користувачів тарифу з рекламою та розмірковує над 30-хвилинними рекламними вставками

У листопаді минулого року Netflix запустив тарифний план із меншою вартістю передплати ($7) та рекламою. Зараз керівництво компанії заявляє, що кількість його користувачів досягла 5 млн. Повна кількість передплатників Netflix у всьому світі дорівнює 232,5 млн.
Інформація була озвучена на щорічному заході Netflix, присвяченому рекламі на сервісі. Під час нього Джеремі Горман, президент Netflix з всесвітньої реклами, та інші представники компанії звітували про результати рекламної політики та пропонували нові ідеї. Однією з таких ідей став «30-хвилинний рекламний ролик може демонструватися протягом кількох днів». Його історія могла б розвиватися щоразу, коли користувач дивиться щось на Netflix. На цьому тлі 30-секундна реклама в YouTube вже не здається такою страшною.
Висловив бажання співпрацювати з рекламодавцями у створенні видів реклами, які неможливі на звичайному ТБ, але можуть бути реалізованими на стрімінговому сервісі. Ідея була висловлена як приклад одним із директорів Netflix, Тедом Сарандосом. Про практичну реалізацію та терміни поки не йдеться. Цікаво, що захід, який мав відбутися «наживо» в Нью-Йорку, пройшов онлайн – організатори побоювалися протестних дій голлівудських сценаристів, що страйкують.
Нагадаємо, раніше у Netflix стверджували, що одержують від користувача рекламного тарифу за $7 більше прибутку, ніж від передплатника, який сплачує $15,99 на місяць. Також сервіс веде активну боротьбу з шерінгом паролів.
Netflix повертає гроші рекламодавцям — стрімінгу не вдалось досягти обіцяних переглядів у базовому тарифі з рекламою за $6,99/місяць
Джерело: Reuters