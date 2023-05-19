Netflix повідомив про 5 млн користувачів тарифу з рекламою та розмірковує над 30-хвилинними рекламними вставками

У листопаді минулого року Netflix запустив тарифний план із меншою вартістю передплати ($7) та рекламою. Зараз керівництво компанії заявляє, що кількість його користувачів досягла 5 млн. Повна кількість передплатників Netflix у всьому світі дорівнює 232,5 млн.

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Інформація була озвучена на щорічному заході Netflix, присвяченому рекламі на сервісі. Під час нього Джеремі Горман, президент Netflix з всесвітньої реклами, та інші представники компанії звітували про результати рекламної політики та пропонували нові ідеї. Однією з таких ідей став «30-хвилинний рекламний ролик може демонструватися протягом кількох днів». Його історія могла б розвиватися щоразу, коли користувач дивиться щось на Netflix. На цьому тлі 30-секундна реклама в YouTube вже не здається такою страшною.

Висловив бажання співпрацювати з рекламодавцями у створенні видів реклами, які неможливі на звичайному ТБ, але можуть бути реалізованими на стрімінговому сервісі. Ідея була висловлена ​​як приклад одним із директорів Netflix, Тедом Сарандосом. Про практичну реалізацію та терміни поки не йдеться. Цікаво, що захід, який мав відбутися «наживо» в Нью-Йорку, пройшов онлайн – організатори побоювалися протестних дій голлівудських сценаристів, що страйкують.

Нагадаємо, раніше у Netflix стверджували, що одержують від користувача рекламного тарифу за $7 більше прибутку, ніж від передплатника, який сплачує $15,99 на місяць. Також сервіс веде активну боротьбу з шерінгом паролів.

Джерело: Reuters