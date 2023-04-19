Netflix додав у передплату з рекламою роздільну здатність 1080p та продовжуватиме боротьбу з шарінгом паролів

Netflix оновив тарифний план з рекламою у бік покращення якості та розширення функціональності. Компанія заявила, що користувачі тарифу зможуть переглядати контент у роздільній здатності 1080p (раніше лише 720p) з підтримкою двох одночасних потоків.

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Нові переваги доступні користувачам у Канаді та Іспанії вже зараз. Інші ринки, на яких діє тариф, отримають оновлення цього місяця.

Netflix запустив план з підтримкою реклами у листопаді минулого року за ціною $6,99 на місяць (у США), він уже приносить компанії позитивні результати.

Стрімінговий сервіс заявив, що в США він отримує більше доходу з одного облікового запису на рекламному тарифі за $6,99, ніж у разі підписки на стандартний план, який коштує $15,99 на місяць.

Говорячи про доходи, фінансовий директор Netflix Спенс Нойманн сказав, що минулого кварталу компанія відкрила багато нового контенту на тарифі з підтримкою реклами, довівши його до паритету «95% плюс» за контентом з іншими дорожчими планами.

«Це [економічна частина тарифу з рекламою] знаходиться на рівні, який, на нашу думку, не тільки обходиться дешевше абонентам, а й краще для бізнесу… думайте про це як про 50% або більше додаткового прибутку для [нашого] бізнесу».

За даними Insider Intelligence, цього року Netflix отримає $770 млн доходів від реклами, а у 2024 році ця цифра зросте до $1,9 млрд.

Згідно з очікуваннями компанії, до кінця року у Netflix буде 170,6 млн користувачів у США (зниження на 0,5% у річному обчисленні) та 682,7 млн ​​користувачів по всьому світу (зростання на 5,6% у річному обчисленні).

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Компанія оприлюднила плани подальшого обмеження спільного використання паролів цього літа. Виторг компанії за перший квартал 2023 року склав $8,16 млрд, що трохи нижче за очікування аналітиків ($8,16 млрд).

Джерело: TechCrunch