Apple попередньо запланувала вихід нових iPad Pro та iPad Air протягом тижня, що почнеться 6 травня — терміни уточнив Марк Гурман у свіжому щотижневому дайджесті Power On для Bloomberg.

З попереднього оновлення iPad минуло вже 18 місяців, і майбутнє оновлення обіцяє стати одним з найбільших в історії лінійки планшетів Apple. Зокрема, очікуються нові 11-дюймові та 13-дюймові iPad Pro з екранами OLED, 12,9-дюймовий iPad Air, а також оновлені аксесуари Magic Keyboard та Apple Pencil.

Окрім яскравіших та контрастніших дисплеїв OLED (замість mini-LED), як у новітніх iPhone, нові iPad Pro отримають потужніший процесор M3 та редизайн — зокрема, нові моделі стануть ще тоншими (цікаво, чи не обернеться це черговим бендгейтом?), а фронтальна камера переїде на бокову рамку, щоб зручніше знімати горизонтальні фото.

Хоч і очікувана, та все одно менш приємна новина — очікується, що цьогорічне оновлення iPad Pro не обійдеться без підвищення цін. Сам факт підтверджує і Марк Гурман в новій колонці, хоча конкретики поки немає. Раптом що, в США ціни на 11-дюймовий iPad Pro поточного покоління починаються від $799, а 12,9-дюймовий iPad Pro — від $1099.

Новий 12,9-дюймовий iPad Air стане доступнішою альтернативою попри більший екран. Поки невідомо, чи отримає він потужніший процесор — M2 або M3, чи залишиться на M1 з 2020 року.

Щодо нових аксесуарів, судячи зі згадок у коді бета-версії iPadOS, оновлений стилус Pencil підтримуватиме новий жест «стискання», який слугуватиме для різних швидких дій, як-от додавання наліпок. Водночас оновлена клавіатура Magic Keyboard для iPad Pro зробить планшет ще більш схожим на ноутбук завдяки більшому трекпаду та міцному алюмінієвому каркасу.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Оновлення базового iPad та iPad mini має відбутися пізніше цього року — якщо вірити Гурману, нічого грандіозного очікувати не варто, лише кілька незначних покращень і потужніший процесор в Mini.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.