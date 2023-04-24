«Нічого не второпав у сценарії». Аль Пачіно розповів, чому відмовився від ролі Гана Соло в «Зоряних війнах»

Оскарівський лауреат Аль Пачіно в недавньому інтерв’ю розповів, чому відмовився від головної ролі у фільмі Джорджа Лукаса 1977 року.

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Актор каже, що на пропозицію вплинула його висока популярність на той момент – він вже відзначився у таких хітових стрічках як, «Хрещений батько» (1972), «Серпіко» (1973), «Хрещений батько 2» (1974) і «Собачий полудень» (1975).

«Ви знаєте, що відбувається, коли ви вперше стаєте відомим. Вони б дали мені грати королеву Єлизавету».

Аль Пачіно зазначив, що за роль пропонували досить великий гонорар, але він не погодився, бо… не зрозумів сценарій.

«Вони дали мені сценарій під назвою «Зоряні війни». Я прочитав. Нічого не второпав. Попри те, що пропонували купу грошей, я сказав, що не можу зіграти у фільмі‎. Тож я подарував Гаррісону Форду кар’єру», – жартує актор.

Форд знімався в фільмах «Американські графіті», «Розмова», перш ніж виступити в «Зоряних війнах» як Ган Соло, а згодом очолити франшизу «Індіана Джонс».

Пачіно також сказав, що нещодавно переглянув «Хрещеного батька» вперше за 25 років і згадав, як думав під час знімань, що його кар’єра завершилась. Режисер Френсіс Форд Коппола запросив актора на вечерю з родиною в ресторан:

«Я прийшов, і він сказав: «Знаєш, я дуже тобі вірив. І ти мене підводиш». А я стою і думаю: «Що я на біса зробив?».

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Коппола відправив Пачіно переглянути кадри в Paramount, де актор зрозумів, у чому його проблема. У ранніх сценах фільму студія не розуміла його внутрішнього переходу до Майкла Корлеоне:

«Я хотів вийти нізвідки й до кінця фільму створити якусь загадку. Після першого дня знімань ми з Даян Кітон напилися. Ми думали: «Це все, наша кар’єра закінчена».

Під час 50-ї річниці виходу «Хрещеного батька» в березні 2022 року Пачіно назвав свою раптову популярність у фільмі «розрядом блискавки».