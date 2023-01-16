Імпорт мікросхем у Китай торік впав вперше за 18 років

Постачання мікросхем до Китаю скоротилося у 2022 році вперше майже за два десятиліття. Згідно з даними Головного митного управління, опублікованими у п’ятницю, імпорт мікросхем минулого року впав на 15% – до 538,4 млрд одиниць з 635,6 млрд одиниць у 2021 році. Це перше річне падіння як мінімум з 2004 року, коли Bloomberg почав відстежувати дані. До цього імпорт зростав на 17% у 2021 році, на 22% у 2020 році та на 6,6% у 2019 році.

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Скорочення імпорту мікросхем в Китаї відбуваються на тлі посилення контролю за постачанням передових чипів з боку США. Минулого року США ввели обмеження на експорт деяких типів напівпровідників, які використовуються у створенні систем штучного інтелекту та суперкомп’ютерів, прагнучи зупинити рух Китаю шляхом розвитку власної індустрії складної електроніки та зміцнення військового потенціалу

Закупівлі Китаєм устаткування виробництва комп’ютерних чипів останнім часом скоротилися на тлі зменшення попиту електроніку та експортних обмежень США. Він також припиняє масштабні інвестиції, спрямовані на створення індустрії чипів, щоб конкурувати зі США, оскільки відродження пандемії COVID у загальнонаціональному масштабі створює посилене навантаження на другу економіку світу та бюджет країни.

Китайська індустрія чіпів завжди відставала від американської та покладалася на західні технології у виробництві передових напівпровідників, а також на обладнання для виробництва мікросхем та відповідні технології. Після багатьох років напруженості адміністрація Байдена витратила більшу частину 2022 року на пошуки способів відрізати Китай від таких технологій.

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Сенс такої політики розкрила в одному зі своїх висловлювань колишня міністерка закордонних справ та прем’єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс: вона назвала помилкою Заходу рішення розвивати економічні та технологічні зв’язки з недружніми країнами, оскільки усе набуте останні використовують проти тих, хто дає.