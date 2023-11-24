Nissan анонсувала електричні версії Qashqai і Juke та нове покоління Leaf

Nissan оголосила про велику серію інвестицій та планів щодо електрифікації. Зокрема планується випуск двох нових позашляховиків (електричних версій Qashqai і Juke) і нового покоління Leaf, які будуть вироблятися у Великій Британії на новому заводі Nissan у Сандерленді.

Ці три електромобілі базуватимуться на концептах Hyper Urban, Hyper Punk і Chill Out. Концепт Nissan Chill Out (на головному фото) стане основою для нового Leaf. І схоже на те, що Nissan перетворить свій найзнаменитіший електромобіль на кросовер, якими є Qashqai та Juke, передає Electrek. Hyper Urban — найбільший з сімейства, тож на ньому базуватиметься Qashqai EV. Hyper Punk — це компактний кросовер, і є найприроднішим аналогом Juke.

Nissan, схоже, в основному займається електрифікацією, і підтвердив, що планує мати 100% електричний портфель для продажу в Європі до 2030 року. Імовірно, компанія паралельно планує продовжувати продавати автомобілі з ДВЗ. Наразі найбільш конкурентоспроможним електромобілем, який пропонує бренд, є Ariya.