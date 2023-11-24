Новини Авто 24.11.2023 о 17:04 comment views icon

Nissan анонсувала електричні версії Qashqai і Juke та нове покоління Leaf

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Nissan анонсувала електричні версії Qashqai і Juke та нове покоління Leaf

Nissan оголосила про велику серію інвестицій та планів щодо електрифікації. Зокрема планується випуск двох нових позашляховиків (електричних версій Qashqai і Juke) і нового покоління Leaf, які будуть вироблятися у Великій Британії на новому заводі Nissan у Сандерленді.

Ці три електромобілі базуватимуться на концептах Hyper Urban, Hyper Punk і Chill Out. Концепт Nissan Chill Out (на головному фото) стане основою для нового Leaf. І схоже на те, що Nissan перетворить свій найзнаменитіший електромобіль на кросовер, якими є Qashqai та Juke, передає Electrek. Hyper Urban — найбільший з сімейства, тож на ньому базуватиметься Qashqai EV. Hyper Punk — це компактний кросовер, і є найприроднішим аналогом Juke.

Nissan анонсувала електричні версії Qashqai і Juke та нове покоління Leaf
Nissan Hyper Punk

Nissan, схоже, в основному займається електрифікацією, і підтвердив, що планує мати 100% електричний портфель для продажу в Європі до 2030 року. Імовірно, компанія паралельно планує продовжувати продавати автомобілі з ДВЗ. Наразі найбільш конкурентоспроможним електромобілем, який пропонує бренд, є Ariya.

Nissan анонсувала електричні версії Qashqai і Juke та нове покоління Leaf
Nissan Hyper Urban
Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Дописи
Рон дон дон! Легендарній Need for Speed ​​​​Underground виповнилося 20 років
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/1575887957-1-1-150x150.jpg

Doom Kawalera

автор

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати