Ноутбуками з гнучкими екранами, що складаються навпіл чи розтягуються, вже нікого не здивуєш, тож Lenovo в пошуках нових ідей нафантазували футуристичний мобільний ПК з прозорим дисплеєм та величезним тачпадом замість традиційної клавіатури. Зображеннями потенційної новинки, яка наразі є лише концептом, поділився відомий інсайдер Еван Бласс (він же @evleaks).

Прозорі екрани — один з найпомітніших сучасних трендів в індустрії мобільних пристроїв та електроніки. Технологія аж ніяк не нова — перші концепти прозорих ноутбуків демонструвалися ще на CES 2010 разом з прозорими телевізорами, які протягом останніх 10 років незмінно присутні на стендах Samsung і LG на різних галузевих виставках (ось тут раніше розписували детальніше передісторію). А січнева CES 2024, серед іншого, запам’яталася презентаціями Samsung і LG, де обидві показали найновіші прозорі екрани для наступного покоління телевізорів — MicroLED та OLED. Судячи з цього, технологія нарешті готова до комерціалізації й перші серійні пристрої вже не за горами.

Концепт прозорого ноутбука Lenovo

Це вже другий погляд на концепт прозорого ноутбука Lenovo — перші зображення тиждень тому публікував WindowsReport. Як можна переконатися, усі вони демонструють один і той же дизайн. Нове зображення показує два концептуальні ноутбуки на столі, причому один з пристроїв ввімкнений і його видно крізь прозорий екран іншого. Судячи з цих рендерів, ноутбук матиме абсолютно пласку сенсорну клавіатуру замість звичної з фізичними клавішами. Підтримка стилуса та Windows 11 додається.

Анонс цього прозорого ноутбука Lenovo очікується разом з іншими на виставці MWC, яка відбудеться 26-29 лютого в Барселоні. Поки що немає ані повних технічних характеристик, ані інших деталей. Незрозуміло, на якому етапі знаходиться проєкт і чи планує Lenovo зрештою втілювати цей концепт у серійний пристрій. Між анонсом та виходом ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Fold минуло майже два роки, а щодо незвичайного ноутбука з розсувним екраном, який натиском кнопки з 12,7 дюйма (4:3) розтягується до 15,3 дюйма (8:9), жодних новин не було з моменту показу у жовтні 2022 року.

Чи привезе Lenovo на MWC 2024 робочий прототип ноутбука з прозорим екраном, дізнаємося вже за два тижні — цікаво, чи вдалося виробнику позбутися компромісів, притаманних попереднім пристроям з прозорими екранами (баланс між прозорістю та яскравістю). Також цікаво почути, як Lenovo продаватиме такий ноутбук, і як не “засвітити” персональні дані, якщо все, що відбуватиметься на екрані, бачитимуть інші зі зворотного боку.

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