Перший погляд: Генрі Кавілл знову з мечем у ремейку "Горця"

Перший кадр ремейку "Горця". Фото: Instagram, Генрі Кавілл

Екс-відьмак Генрі Кавілл знову взявся за меч, на цей раз — у ремейку “Горця” Чада Стахелські. Актор поділився двома першими кадрами фільму, де позує в образі Коннора Маклауда.





“Нехай щастить, Горцю”, — написав Кавілл під фото. “Це була особлива подорож, про яку я розкажу, коли настане час. Сподіваюсь, вам сподобається”.

Це означає, що зйомки фільму, про який оголосили ще у 2021 році, нарешті почались. Виробництво, нагадаємо, довелось тимчасово відкласти через травму Кавілла на тренуваннях. Перші кадри не розкривають сюжет, але дають розуміння як виглядатиме новий Коннор Маклауд. Що впадає в очі, горець не носить довгого волосся і вдягнув довге пальто в стилі “Того, що біжить по лезу”. На одному фото персонаж озброївся важким мечем і видається, що перебуває в церкві, інше — показує персонажа в залі з купою свічок.

“Горець” — це ремейк фільму Рассела Малкахі 1986 року з Крістофером Ламбертом і Шоном Коннері в головних ролях. У новій версії персонаж Кавілла виявляє свою належність до таємничої раси безсмертних істот, які готові “рубати одне одного тисячоліттями”, аж поки не лишиться один. Серед решти акторського складу з’являються Рассел Кроу (Рамірес), Дейв Батіста (Курган), Маріса Абела, Карен Гіллан та Макс Чжан. Пізніше до проєкту приєднався Джимон Гонсу, тим самим возз’єднавши бійцівський дует “Гладіатора” 2000-х років.

Сценарій написав Майкл Фінч, а режисером виступив Чад Стахелські, відомий за франшизою “Джон Вік”. Очікується, що ремейк створить “більший і нюансований всесвіт, який залучить безсмертних з багатьох країн”.





“Ми переносимо дію з початку 1500-х років у високогір’ї до нинішніх Нью-Йорка та Гонконгу і дивимося, як це піде. Є великі можливості для дії і є шанс зіграти персонажа з історією кохання, але це не те, про що ви могли подумати”, — говорив режисер в попередніх інтерв’ю.

Проєкт мав численні затримки. Окрім травми Кавілла, на це вплинула робота самого Стахелські, якого раніше висмикнули для перезйомок “Балерини”. До того ж фільм змінив власника і спонсора: режисер окреслив бюджет “Горця” у $180 млн, але Lionsgate така сума здалась зависокою і проєкт переїхав “під крило” Amazon.