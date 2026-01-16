Новини Кіно 16.01.2026 comment views icon

"Це вже не моя історія": Джордж Мартін розповів про "жахливі" стосунки з шоуранером "Дому дракона"

Катерина Даньшина

"Це вже не моя історія": Джордж Мартін розповів про "жахливі" стосунки з шоуранером "Дому дракона"
Depositphotos / HBO

Два роки тому Джордж Мартін наробив галасу, коли публічно розкритикував другий сезон “Дому дракона”, а нині поділився деталями “залаштункового скандалу”.

Допис, що з’явився у блозі Мартіна у 2024 році та був видалений наступного дня, містив протести щодо змін, які шоуранери “Дому дракона” внесли у вихідний матеріал, екранізуючи другий сезон. Письменник називав їх токсичними й нарікав, що такий хід подій може порушити логіку наступних сезонів. У новому великому інтерв’ю The ​​Hollywood Reporter запитав письменника, чи дійсно його стосунки з шоуранером Раяном Кондалом були аж “настільки складними”, Мартін відповів:

“Гірше, ніж складними. Жахливими”.

Письменник каже, що вони досить добре працювали над першим сезоном (при цьому, Мартін підтримував Кондала на його прохання під час розбіжностей з оригінальним співшоуранером Мігелем Сапочником, який покинув шоу до другого сезону), але зрештою все змінилося.

“Ми перейшли до другого сезону і він фактично перестав мене слухати”, — згадує автор. “Я давав нотатки й нічого не відбувалося. Іноді він пояснював, чому цього не робить, іноді — казав, що подумає про це. Але результат ставав дедалі гіршим і я почав дратуватися. Зрештою дійшло до того, що до мене звернулись HBO за нотатками й обіцяли передати Раяну об’єднану версію”.

Джерела THR кажуть, що після дзвінка в Zoom, де Кондал представив своє бачення 3-го сезону, Мартін нібито висловив заперечення та заявив, що “це вже не його історія”. Далі в HBO відсторонили письменника від “Дому дракона”, але зрештою попросили повернутись до роботи за кілька місяців після цього.

“У Джорджа та Раяна виникли розбіжності щодо напрямку розвитку третього сезону”, — сказав інсайдер THR. “На той момент було зрозуміло, що процес і комунікація порушені та потребували перезавантаження. Тож, природно, настав період, коли всі на деякий час відступили, поки не змогли знайти новий шлях”.

Що ж до того сумнозвісного допису: виявляється Мартін не видаляв його самостійно. Це зробив асистент письменника після звернення HBO.

“Я міг би його повернути, але тоді б виглядав ідіотом”, — каже Мартін. “І власне 80% допису складалися з похвали, але це не те, на що люди звертають увагу”.

На щастя, з новим шоу у світі “Гри престолів” склалася інакша ситуація: шоуранер Айра Паркер заявляв, що писав “Лицар сімох королівств” тільки для Мартіна, а сам письменник неодноразово розсипався в похвалі — для сценарію, перших епізодів та навіть декорацій.

“Джордж був чудовим партнером”, — казав Паркер. “Я провів тиждень у Санта-Фе з ним та деякими з його улюблених сценаристів, де ми просто обговорювали ідеї та історії про те, як може виглядати перший сезон. І звідти вийшло багато сюрпризів, деякі справді чудові ідеї, до яких тяжів Джордж і які ми робили”.

Нагадаємо, що “Лицар сімох королівств” стартує з першим епізодом 18 січня на HBO та вже подовжений на другий сезон. В перших рецензіях серіал оцінили, як теплу та веселу історію з чудовими персонажами. Третій сезон “Дому дракона” очікується до релізу влітку.

