Нова ШІ-модель Stability AI у лічені секунди перетворює будь-яке статичне зображення в анімацію

Торік Stability AI привернула увагу своїм генератором зображень, тепер компанія планує зробити те ж саме із відео.

Stability AI випустила Stable Video Diffusion — новий безплатний інструмент, що анімує будь-яке нерухоме зображення, перетворюючи його на коротке відео за кілька секунд.

Наразі Stable Video Diffusion доступна у попередньому перегляді й складається з двох моделей:

SVD — перетворює зображення на відео з 14 кадрів

SVD-XT — перетворює зображення на відео з 25 кадрів

Обидві можуть працювати на різних швидкостях від 3 до 30 кадрів на секунду та виводити короткі (зазвичай тривалістю 2-4 секунди) відеокліпи MP4 з роздільною здатністю 576×1024.

Stability AI підкреслює, що модель ще «‎рання» і в основному призначена для досліджень.

«Модель на даному етапі не призначена для реальних або комерційних застосувань. Ваші думки та відгуки щодо безпеки та якості — важливі для вдосконалення цієї моделі для її остаточного випуску».

Stability AI також працює над моделлю перетворення тексту у відео за допомогою коротких підказок.

Дослідницька стаття Stable Video Diffusion не розкриває джерело навчальних наборів даних моделей — просто пишуть, що дослідники використали «великий набір відеоданих, що включає приблизно 600 мільйонів зразків».

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Цікаво, що кілька днів тому ідентичний інструмент для анімації зображень запустив стартап Runway, який співпрацював зі Stability AI у розробці Stable Diffusion. Схоже, компанії через внутрішні конфлікти випустили один і той самий продукт під різними назвами — Stability AI після запуску генератора зображень ані словом не обмовилась про стартап, присвоївши собі усі заслуги.