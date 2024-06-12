Нова трагедія Вестероса: «Дім дракона» отримає «дуже жорстокий» епізод, який спробує перевершити Червоне весілля

Другий сезон серіалу «Дім дракона» вийде вже 16 червня і принесе один із найжорстокіших моментів всесвіту «Гри престолів».

Продовження історії передбачає епізод «Кров та Сир» / Blood and Cheese, який розповість про двох злочинців, найнятих прихильниками Рейніри з метою помститися її однокровному брату Ейгону II (зрештою вони схопили його дружину та двох синів, вбивши одного на очах в матері).

Журналісти Games Radar запитали шоуранера серіалу «Дім дракона» Раяна Кондала, чи зможе цей момент перевершити Червоне весілля — сцену «Гри престолів», в якій зарізали Кейтлін, Роба Старка та його вагітну дружину.

«Я трохи заперечую порівняння. Це, безумовно, момент, що шокує. Але причина, чому Червоне весілля було чудовим, полягала в тому, що воно шокувало тим, що усунуло двох зірок серіалу після смерті самого Неда Старка. Ніщо цього не перевершить».

Кондал додає, що творцям «Дому дракона» доводиться постійно перебувати в тіні «Гри престолів»:

«Усі думають — де твоє Червоне весілля і хто твоя Серсея? І тому ми постійно перебуваємо в тіні цього чудового оригінального серіалу. Зрештою, ми просто намагаємося розповісти нашу історію».

Щодо епізоду «Кров та Сир» Кондал зазначає:

«Ця конкретна подія займає своє місце в оповіді, і, звичайно, вона шокує. Але насправді, це спосіб додати драми й показати, наскільки страшною може бути війна і як швидко все може вийти з-під контролю, особливо в такі середньовічні періоди».

Другий сезон серіалу «Дім дракона» стартує вже 16 червня — на HBO та Max (в Україні він буде доступний на Megogo). Деякі профільні видання вже мали змогу переглянути продовження до прем’єри — і поставили 91% на Rotten Tomatoes, відзначивши «ідеальне поєднання інтриги, екшену й хтивості».