Зірка серіалу «Дім дракона» каже, що ніколи не дивився «Гру престолів» — і хотів додати «щось свіже» в історію

Юен Мітчелл, який зіграв Емонда Таргарієна в серіалі «Дім дракона», зізнався, що ніколи не дивився «Гру престолів».

Насправді, оскільки «Дім дракона» — це приквел, навіть глядачам необов’язково дивитись оригінальне шоу, однак з огляду на популярність «Гри престолів», заяви Мітчелла дещо дивують. Водночас актор зазначає, що таким чином планував зробити історію «свіжішою» і додати в неї щось своє.

«Хочу зізнатися, я ніколи не дивився «Гру престолів». Я не хотів, щоб це впливало на мої рішення у будь-якій формі й хотів принести щось свіже», — сказав актор в інтерв’ю сайту ComicBook.

Другий сезон «Дому дракона» стартує на стримінгу Max 16 червня (в Україні можна дивитись на Megogo) і розкриє історію протистояння «чорних» та «зелених» Таргарієнів. Попередній сезон завершився тим, що законна спадкоємиця трону Рейніра (Емма Д’арсі) прямує у вигнання після смерті свого батька Візеріса, натомість його вдова, королева Алісента (Олівія Кук), коронує свого сина (Том Глінн-Карні). В останньому епізоді брат нинішнього короля Еймон (Юен Мітчелл) вбиває одного з синів Рейніри, тим самим підводячи історію до війни.

Раніше шоуранер серіалу «Дім дракона» Раян Кондал поділився враженнями від роботи над продовженням:

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«Тепер ми можемо потрапити в більш традиційні ритми оповідання «Гри престолів». Цей серіал про Дім, який розриває себе зсередини, і я радий розповісти історію тепер, коли Візеріс пішов і більше не має контролю над цим усім».

У грудні автор серії фентезійних романів, які лягли в основу «Гри престолів» та «Дому дракона» Джордж Р. Р. Мартін, анонсував, що другий сезон отримав «дуже темні епізоди, які змусять глядача плакати», а також додав, що команда вже працює над третім, і навіть четвертим сезоном.

Деякі профільні видання вже мали змогу переглянути другий сезон «Дому дракона» до прем’єри — і поставили 91% на Rotten Tomatoes, відзначивши «ідеальне поєднання інтриги, екшену й хтивості».

Раніше Джордж Р. Р. Мартін анонсував одразу 8 серіалів з всесвіту «Гри престолів». Вже цього року стартує розробка «Лицаря семи королівств» — серіалу, заснованого на новелах про Лицаря Дунка (Сер Дункан Високий — згодом Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом короля Ейгона V Таргарієна); також HBO співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна (події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів»).Щодо прямого сиквела «Гри престолів» про Джона Сноу, то його скасували — через брак вихідного матеріалу.