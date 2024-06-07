Перші рецензії на 2-й сезон серіалу «Дім дракона»: 91% на Rotten Tomatoes за «ідеальне поєднання інтриги, екшену й хтивості»

До офіційної прем’єри другого сезону серіалу «Дім дракона» залишається трохи більше тижня, однак профільні видання вже передивилися його і надали свої перші оцінки — на Rotten Tomatoes рівень «свіжості» наразі сягає 91% на основі 22 рецензій.

В оглядах здебільшого хвалять продовження, відзначаючи ідеальне поєднання інтриги та екшену, потужні візуальні ефекти та «історію, гідну Гри престолів», однак критикують плутанину в окремих елементах оповіді. Ось кілька прямих цитат з рецензій:

Тереза Лаксон, Collider: «З такою складністю та візуальними ефектами «Дім дракона» запросто може стати найкращим фентезійним телевізійним шоу десятиліття та більш ніж відповідає спадку цієї франшизи».

Ліві Скот, Iverse: «Ретельна мелодрама нарешті поступається місцем жорстокій громадянській війні — і хоча криваві битви, на які чекали шанувальники, все ще повільні, акторський склад і приголомшлива напруга дозволяють цьому сезону бути набагато гарячішим, ніж його попередник».

Алан Сепінвол, Rolling Stone: «В другому сезоні «Дім дракона» залишається шоу, яке помилково сприймає плутанину за складність, кидаючи хвилі тонко окреслених, часто взаємозамінних персонажів у глядачів, сподіваючись, що ніхто не заперечуватиме, тому що тут є дракони».

Джейкоб Голл, Slashfilm: «Нові епізоди «Дому дракона» чудові, це ідеальне поєднання інтриги, що розвивається повільно, масштабного екшену та хитрощів, які проходить тонку межу між відчуттям мильної опери та дивною історичністю».

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Теса Сміт, Mamas Geeky: «Другий сезон починається з важкого для перегляду (у найкращому вигляді) епізоду, і історія не сповільнюється. Сповнена зради, сімейних чвар, кохання та хтивості — саме такою, якою має бути Гра престолів».

Заснований на книзі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров» серіал «Дім дракона» розповідає про правління династії Таргарієнів у Вестеросі майже за 200 років до подій «Гри престолів» та приблизно через 100 років після того, як Таргарієни об’єднали Сім королівств.

Перший сезон виходив на HBO з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року: дебютна серія зібрала майже 10 мільйонів глядачів і стала найбільшою прем’єрою серіалу HBO в історії. Другий сезон вийде на стримінгу Max 16 червня (в Україні можна дивитись на Megogo).