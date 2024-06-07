Перші рецензії на 2-й сезон серіалу «Дім дракона»: 91% на Rotten Tomatoes за «ідеальне поєднання інтриги, екшену й хтивості»

До офіційної прем’єри другого сезону серіалу «Дім дракона» залишається трохи більше тижня, однак профільні видання вже передивилися його і надали свої перші оцінки — на Rotten Tomatoes рівень «свіжості» наразі сягає 91% на основі 22 рецензій.
В оглядах здебільшого хвалять продовження, відзначаючи ідеальне поєднання інтриги та екшену, потужні візуальні ефекти та «історію, гідну Гри престолів», однак критикують плутанину в окремих елементах оповіді. Ось кілька прямих цитат з рецензій:
Тереза Лаксон, Collider: «З такою складністю та візуальними ефектами «Дім дракона» запросто може стати найкращим фентезійним телевізійним шоу десятиліття та більш ніж відповідає спадку цієї франшизи».
Ліві Скот, Iverse: «Ретельна мелодрама нарешті поступається місцем жорстокій громадянській війні — і хоча криваві битви, на які чекали шанувальники, все ще повільні, акторський склад і приголомшлива напруга дозволяють цьому сезону бути набагато гарячішим, ніж його попередник».
Алан Сепінвол, Rolling Stone: «В другому сезоні «Дім дракона» залишається шоу, яке помилково сприймає плутанину за складність, кидаючи хвилі тонко окреслених, часто взаємозамінних персонажів у глядачів, сподіваючись, що ніхто не заперечуватиме, тому що тут є дракони».
Джейкоб Голл, Slashfilm: «Нові епізоди «Дому дракона» чудові, це ідеальне поєднання інтриги, що розвивається повільно, масштабного екшену та хитрощів, які проходить тонку межу між відчуттям мильної опери та дивною історичністю».
Теса Сміт, Mamas Geeky: «Другий сезон починається з важкого для перегляду (у найкращому вигляді) епізоду, і історія не сповільнюється. Сповнена зради, сімейних чвар, кохання та хтивості — саме такою, якою має бути Гра престолів».
Заснований на книзі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров» серіал «Дім дракона» розповідає про правління династії Таргарієнів у Вестеросі майже за 200 років до подій «Гри престолів» та приблизно через 100 років після того, як Таргарієни об’єднали Сім королівств.
Перший сезон виходив на HBO з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року: дебютна серія зібрала майже 10 мільйонів глядачів і стала найбільшою прем’єрою серіалу HBO в історії. Другий сезон вийде на стримінгу Max 16 червня (в Україні можна дивитись на Megogo).
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