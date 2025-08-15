Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році

Серіал “Фолаут” представив перший постер другого сезону і дату виходу з хорошими новинами: вирушити до Нью-Вегаса ми зможемо вже у 2025 році.

На постері зображені Люсі (Елла Пернелл), Гуль (Волтон Гоггінс), Максимус (Аарон Мотен) та CX404 (зіграний собакою на ім’я Лана 5), які, схоже, подорожують Нью-Вегасом. Однак найцікавіша новина, яку приносить це зображення — дата виходу другого сезону, яку призначили вже на грудень 2025 року. Неочікуваний поворот, зважаючи на те, що перший вийшов у 2024-му, а ми звикли до того, що між релізами сезонів минає 2-3 роки.

“Фолаут” — це екранізація серії ігор, які наразі належать Bethesda Softworks. Дія розгортається за 200 років після апокаліпсису, а сюжет, попри те, що є частиною канону ігрової серії, розповідає самостійну історію, побудовану навколо жительки “Сховища 33” Люсі, її батька Генка та гуля-найманця Купера Говарда. У фіналі першого сезону нам показали персонажа Кайла Маклаклена, який зі здавалося б нешкідливого наглядача перетворився на лиходія. Він дивиться на горизонт і починає йти в сторону Нью-Вегаса. Гуль і Люсі роблять те саме.

Ще витоками зі знімань Нью-Вегас був підтверджений, як центральне місце дії. Зважаючи ще й на те, що в першому сезоні герої знайшли реактор холодного термоядерного синтезу, який нібито має достатньо енергії для перезапуску цивілізації, ймовірно, в другому це спробують зробити саме в цьому місці. Серед новачків акторського складу очікуємо на Кумейла Нанджіані та Маколея Калкіна у поки нерозкритих ролях.

Перший сезон серіалу “Фолаут” наразі транслюється на Prime Video. Він, нагадаємо, став одним із найбільших хітів 2024 року і за перші 16 днів привернув увагу 65 мільйонів глядачів. Це другий найкращий результат в історії платформи, більше — лише у “Перснів влади”. Наразі у сезону по 93% рейтингу від глядачів та критиків Rotten Tomatoes.

Джерело: Games Radar