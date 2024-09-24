Нові кадри серіалу «Дюна: Пророцтво» — Тревіс Фіммел в образі Дезмонда Гарта та Марк Стронг як імператор Корріно

Сайт Entertainment Weekly запропонував новий погляд на майбутній серіал «Дюна: Пророцтво», який покаже історію становлення містичного ордену Бене Ґессерит.

Дія серіалу відбувається за 10 000 років до подій фільмів «Дюна» і оповідає про двох жінок, сестер Валю (Емілі Вотсон) та Тулу Харконнен (Олівія Вільямс), які стають рушійною силою до зростання популярності Бене Ґессерит.

У «Дюна: Пророцтво» Харконнени ще не отримали могутньої монополії на спеції Арракіса, а оговтуються від події галактичної війни, яка затаврувала їх як боягузів і зрадників.

«Ми побачимо, як все почалося. Валя Харконнен — це жінка, що втратила свій статус і мріє відновити могутність своєї родини до одержимості», — розповідає шоуранерка серіалу Елісон Шапкер. «Це не стільки розповідь про дорослішання, скільки розповідь про прихід жінки до влади з погляду Харконненів».

Френк Герберт написав загалом п’ять романів-сиквелів «Дюни» (перший з таких, «Месія», вже у роботі у Дені Вільньова), тоді як його син Браян разом з Кевіном Дж. Андерсоном після смерті письменника створили окрему серію приквелів — зокрема й «Орден сестер Дюни», який ліг в основу серіалу «Дюна: Пророцтво».

Шапкер наголосила, що в екранізації застосувала творчий підхід, де поряд з основним текстом розповідатимуть про події, що відбулись через 30 років після подій у книзі.

«Я вірю, що ми знайшли найкраще з обох світів», — каже Шапкер. «”Орден сестер Дюни” був нашим основним текстом, але ми також розповідаємо історію, яка відбувається через 30 років після подій у книзі. У нас є місце для розвитку наших персонажів і розповіді історії Валі Харконнен у різних часових шкалах».

Серед решти знакових персонажів у серіалі можна побачити імператора Джавікко Корріно (Марк Стронг), майстра мечів Кейрана Атріда (Кріс Мейсон), а також таємничого Дезмонда Гарта, якого зіграв Тревіс Фіммел.

Прем’єра серіалу «Дюна: Пророцтво» запланована на листопад.

Нагадаємо, що початково серіал був заявлений під назвою «Дюна: Сестринство» (згодом її оновили на «Дюна: Пророцтво») та пройшов тривалий шлях до екранізації із численними змінами шоуранерів та творчим перезавантаженням. У листопаді 2022 року Даян Адему-Джон припинила роботу як співавторка серіалу, але залишилась на посаді виконавчої продюсерки, а у 2023 році з проєкту пішли режисер Юган Ренк (серіал «Чорнобиль») та виконавиця однієї з головних ролей, акторка Ширлі Гендерсон.