Rivian почав тестувати “бюджетні” версії електромобілів R1T/R1S із двома (а не чотирма) електродвигунами Enduro

Американський виробник електромобілів Rivian почав тестувати нові версії своїх моделей R1T та R1S в умовах реального світу. Про це повідомив керівник компанії Роберт Скарінж, додавши до повідомлення кілька фотографій із зимових доріг Нової Зеландії.

Winter testing our ‘Enduro’ dual motor in New Zealand! pic.twitter.com/4yHBTbd4Dx

— RJ Scaringe (@RJScaringe) August 8, 2022