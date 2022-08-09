Rivian почав тестувати “бюджетні” версії електромобілів R1T/R1S із двома (а не чотирма) електродвигунами Enduro

Американський виробник електромобілів Rivian почав тестувати нові версії своїх моделей R1T та R1S в умовах реального світу. Про це повідомив керівник компанії Роберт Скарінж, додавши до повідомлення кілька фотографій із зимових доріг Нової Зеландії.

Winter testing our ‘Enduro’ dual motor in New Zealand! pic.twitter.com/4yHBTbd4Dx — RJ Scaringe (@RJScaringe) August 8, 2022

Якщо ви пам’ятаєте, то на момент анонсу електропікап R1T та електрокросовер R1S пропонувалися виключно у версіях з чотирма електродвигунами (по одному на кожне колесо). Така схема дозволяла підвищити керованість (система управління вектором тяги) та здійснювати незвичайні трюки (танковий розворот на місці), проте суттєво підвищувала собівартість електромобілів.

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Фінансові проблеми та помилки з масштабуванням серійного виробництва призвели до того, що в Rivian замислилися над дешевшою версією своїх електромобілів. Офіційно їх представили ще в березні, повідомивши, що “двомоторні” R1T/R1S отримають новий електродвигун власної розробки Enduro (саме такі вже ставлять на мінівени доставки для Amazon).

У результаті зараз найдешевший пікап Rivian R1T коштує $67,500, це версія Explore Package, Dual-Motor AWD і Standard Battery на 260 миль (415 км) запасу ходу. У свою чергу найдешевший кросовер Rivian R1S коштуватиме покупцю $72,500 за аналогічну конфігурацію. Найдешевші чотиримоторні версії коштують відповідно $79,500 та $84,500. З урахуванням того, що за новими правилами пільга на купівлю електромобіля в США у розмірі $7,500 поширюється лише на моделі дешевше за $80,000, це правильне рішення.

Нагадаємо, що до кінця поточного року Rivian планує зібрати близько 25,000 електромобілів, хоча зібрала вже понад 70,000 передзамовлень.

Источник: Rivian