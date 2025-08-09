Новини Пристрої 09.08.2025 comment views icon

Нові витоки Google Pixel Watch 4: смартгодинник за $349 отримає ШІ Gemini, ЕКГ та кращу автономність

Вадим Карпусь

Функції та можливості Google Pixel Watch 4 / @evleaks

Як очікується, разом зі смартфонами серії Pixel 10 під час заходу Made by Google 20 серпня також відбудеться анонс смартгодинника Pixel Watch 4. Нові витоки розкривають деталі цього пристрою — серед них технічні характеристики та функціональні можливості.

Відомий інсайдер Еван Бласс опублікував нові маркетингові матеріали Google Pixel Watch 4. Як свідчать зображення, смартгодинник отримає глибоку інтеграцію ШІ Gemini, яскравіший дисплей, довший час роботи батареї та прискорену зарядку.

Google Pixel Watch 4 / @evleaks

Годинник запропонують у двох розмірах: 41 мм і 45 мм із дисплеєм Actua 360, що сягає пікової яскравості до 3000 ніт. Менша модель працюватиме до 30 годин із активним Always-on дисплеєм, більша — до 40 годин. Зарядка Pixel Watch 4 стала на 25% швидшою. Попередні витоки вже згадували, що Google розробляє нову систему заряджання з покращеними характеристиками.

Pixel Watch 4 дозволить спілкуватися з Gemini простим підняттям руки. Годинник надаватиме згенеровані ШІ голосові відповіді, а також забезпечить кращий зв’язок із застосунками.

Пристрій підтримуватиме понад 40 видів тренувань із моніторингом даних в режимі реального часу. Смартгодинник порадить, коли треба зробити відпочинок, а коли тіло відновилося і знову готове до нових вправ. Носимий гаджет зможе вимірювати ЕКГ, SPO2, частоту дихання та відстежувати варіабельність серцевого ритму. Варіант із LTE у США отримає 2 роки безплатного мобільного інтернету Google Fi.

Очікується, що ціна Google Pixel Watch 4 у США починатиметься від $349  за 41-міліметровий варіант з Wi-Fi. Варіант з підтримкою LTE коштуватиме $399. Модель 45-мм з LTE коштуватиме $449, а варіант лише з Wi-Fi — $399.

Джерело: gsmarena

arrow left
arrow right
