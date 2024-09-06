Новий Genesis Electrified G80: більше простору, більше комфорту, більше запасу ходу та ціна $66,9 тис.

Люксовий електричний седан Genesis Electrified G80 отримав оновлення, яке робить його ще вишуканішим та комфортнішим в експлуатації. Компанія запропонувала просторіший інтер’єр, оновлений зовнішній вигляд, більший асортимент функцій та збільшений запас ходу.

З акумулятором четвертого покоління місткістю 94,5 кВт-год новий G80 тепер має запас ходу до 475 км. Для поліпшення ходових якостей Genesis покращила передні та задні втулки, додала підвіску з електронним керуванням й застосувала активне рульове керування задніми колесами. Крім того, виробник збільшив колісну базу G80 на 130 мм до 3140 мм, піднявши показник до флагманського рівня. Компанія також покращила аеродинаміку.

Подовжена колісна база забезпечує «найкращий у своєму класі комфорт заднього сидіння». Задні пасажири тепер мають 995 мм простору для ніг, що на 83 мм більше, ніж у попередній моделі. Вони також мають на 20 мм більше простору над головою (950 мм). У салоні стало ще тихіше завдяки новому дизайну Active Sound (e-ASD).

У центрі салону знаходиться 27-дюймовий OLED-дисплей інформаційно-розважальної системи й дисплей водія, який можна розділити на два або три екрани. Оновлення Genesis Electrified G80 отримав нову звукову систему Bang and Olufsen з 17 динаміками та підтримкою Dolby ATMOS. Серед інших нових функцій — система автентифікації за відбитками пальців у салоні, підлокітник консолі переднього сидіння з підігрівом, система пам’яті положення пасажирського сидіння, тризонний клімат-контроль тощо. Додаткової зручності додають система легкого відкривання задніх дверей однією кнопкою, дверна шторка з електроприводом і інтелектуальна розважальна система для задньої частини авто.

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Щоб поїздки були м’якими та плавними, додано новий режим Chauffer Mode, який оптимізує налаштування крутного моменту та підвіски для плавної та комфортної їзди. Ще є режим Chauffer Brake Mode для оптимізації гальмування.

Оновлений електромобіль Genesis Electrified G80 надійде у продаж в Кореї найближчим часом за ціною 89,19 млн вон ($66900). Невдовзі також розпочнуться продажі в Європі та Північній Америці.

Джерело: electrek