Новий плагін-гібрид Volkswagen Golf може проїхати 100 км на одному заряді

Volkswagen офіційно представила плагін-гібрид Golf. Є дві версії: eHybrid і більш потужна GTE, яка має стати електрифікованим варіантом культового GTI.

Обидві версії оснащені 1,5-літровим бензиновим двигуном TSI eco2, що працює в тандемі з електродвигуном, що отримує енергію від акумуляторної батареї ємністю 19,7 кВт*год. За даними Volkswagen, обидві версії можуть проїхати до 100 км лише на електриці (за циклом WLTP) і до 1000 км на повному баці у гібридному режимі.

Заряджати високовольтну батарею пропонується від джерела змінного струму з адаптером потужністю до 11 кВт або від швидкого зарядного пристрою постійного струму зі до 50 кВт.

Двигуни eHybrid розвивають 201 к.с., а GTE збільшує цю цифру до 268 к.с., що на 6 к.с. більше, ніж GTI з 2,0-літровим двигуном. eHybrid та GTE передають потужність на колеса через шестиступеневу коробку передач з подвійним зчепленням (GTI має семиступеневу DSG), передає InsideEVs.

У порівнянні з попередніми ітераціями, нові гібридні версії Golf мають на 9,1 кВт*год більшу високовольтну батарею (19,7 кВт*год проти 10,6 кВт*год раніше), більший повністю електричний запас ходу (100 км проти 80 км у попередніх моделей), трохи більший бензиновий двигун (1,5 л проти 1,4 л раніше), а також близько 27 к.с. додаткової потужності у випадку з GTE.

Швидкість зарядки також вища. Попередні моделі могли заряджатися від домашнього зарядного пристрою потужністю 3,6 кВт (нові — до 11 кВт), і не було змоги швидко заряджатися постійним струмом.

Усередині з’явилася нова інформаційно-розважальна система, яка працює на базі системи VW четвертого покоління MIB4. Там нова графіка, структура меню, яке має спростити управління.

Для всіх нових версій Golf будуть доступні екрани двох розмірів: 10,4- або 12,9-дюймовий у топових комплектаціях. Під екраном розташовані сенсорні повзунки з підсвічуванням для регулювання температури та гучності.

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Скоріше за все, це останнє покоління Golf із двигуном внутрішнього згорання.