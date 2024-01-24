Новини Авто 24.01.2024 о 14:47 comment views icon

Новий плагін-гібрид Volkswagen Golf може проїхати 100 км на одному заряді

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Юрій Орос

Автор новин

Новий плагін-гібрид Volkswagen Golf може проїхати 100 км на одному заряді

Volkswagen офіційно представила плагін-гібрид Golf. Є дві версії: eHybrid і більш потужна GTE, яка має стати електрифікованим варіантом культового GTI.

Обидві версії оснащені 1,5-літровим бензиновим двигуном TSI eco2, що працює в тандемі з електродвигуном, що отримує енергію від акумуляторної батареї ємністю 19,7 кВт*год. За даними Volkswagen, обидві версії можуть проїхати до 100 км лише на електриці (за циклом WLTP) і до 1000 км на повному баці у гібридному режимі.

Заряджати високовольтну батарею пропонується від джерела змінного струму з адаптером потужністю до 11 кВт або від швидкого зарядного пристрою постійного струму зі до 50 кВт.

Двигуни eHybrid розвивають 201 к.с., а GTE збільшує цю цифру до 268 к.с., що на 6 к.с. більше, ніж GTI з 2,0-літровим двигуном. eHybrid та GTE передають потужність на колеса через шестиступеневу коробку передач з подвійним зчепленням (GTI має семиступеневу DSG), передає InsideEVs.

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У порівнянні з попередніми ітераціями, нові гібридні версії Golf мають на 9,1 кВт*год більшу високовольтну батарею (19,7 кВт*год проти 10,6 кВт*год раніше), більший повністю електричний запас ходу (100 км проти 80 км у попередніх моделей), трохи більший бензиновий двигун (1,5 л проти 1,4 л раніше), а також близько 27 к.с. додаткової потужності у випадку з GTE.

Швидкість зарядки також вища. Попередні моделі могли заряджатися від домашнього зарядного пристрою потужністю 3,6 кВт (нові — до 11 кВт), і не було змоги швидко заряджатися постійним струмом.

Усередині з’явилася нова інформаційно-розважальна система, яка працює на базі системи VW четвертого покоління MIB4. Там нова графіка, структура меню, яке має спростити управління.

Для всіх нових версій Golf будуть доступні екрани двох розмірів: 10,4- або 12,9-дюймовий у топових комплектаціях. Під екраном розташовані сенсорні повзунки з підсвічуванням для регулювання температури та гучності.

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Новий плагін-гібрид Volkswagen Golf може проїхати 100 км на одному заряді

Скоріше за все, це останнє покоління Golf із двигуном внутрішнього згорання.

Кінець епохи. VW каже, що наступні моделі Passat, Tiguan та T-Roc стануть останніми автомобілями з ДВЗ, а Golf 9 не планується

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