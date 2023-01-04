Новий трейлер з ігроладом Corsairs Legacy — піратського екшену української студії Mauris — в 4K 60 fps

Українська студія Mauris опублікувала новий трейлер піратського екшену Corsairs Legacy — у ньому розробники показали нові кадри ігроладу, зокрема морський бій та абордаж. Можна в деталях роздивитися ближній бій піратів з використанням шпаг та мушкет.

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Corsairs Legacy — піратський екшен в стилі знаменитих «Корсарів», який створюється українською студією Mauris на основі ігрового рушія Unity. У центрі сюжету — контрабандист Джек Рекхем, який волею долі стає піратом. Гру анонсували у квітні 2021 року та спочатку планували реліз RPG-режиму із битвами на суші на 2021 рік з подальшим поетапним розвитком (у 2022 році планувалось додати морські бої, а у 2023 — відкритий світ). Наприкінці 2021 року реліз Corsairs Legacy перенесли на 2022 рік. Якби не божевільний сусід, то ймовірно більше змін у графіку розробки не було б. Зараз реліз першої гри Corsairs Legacy, яка має покласти початок новій серії, заплановано на 2023 рік (точна дата поки невідома).

Цей новий трейлер, який, до речі, доступний у форматі 4K 60 fps, демонструє реальний ігровий процес в поточному стані розробки. І це вперше з січня 2022 року розробники діляться новинами про проєкт, що не може не тішити.

Більше ексклюзивного контенту розробники обіцяють показати на зимовому фестивалі демо версій ігор в Steam, який відбудеться 6 лютого 2023 року. А поки охочі можуть додати Corsairs Legacy до власного списку бажаного в Steam, щоб було простіше відстежувати всі новини й не проґавити нічого цікавого.

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Геймплейний трейлер Corsairs Legacy

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