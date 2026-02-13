Новий "Володар перснів" покаже юність Смеаґола-аутсайдера і поверне Більбо Беґґінса

Енді Серкіс в ролі Ґолума / Смеаґола

В мережі з’явились деталі фільму “Володар перснів: Полювання на Ґолума”, які натякають, що значна частина сюжету буде присвячена юності Смеаґола.





“Полювання на Ґолума” — це новий фільм у франшизі “Володар перснів”, що повертає на екран та за нього велику частину оригінальної команди. Очікувалось, що сюжет зосередиться на побічній історії “Братства Перснів”, коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґолума, аби дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона. Втім витік синопсису, опублікований TheOneRing.net натякає, що частина історії буде присвячена юним рокам Смеаґола.

“До появи Братства одержимість однієї істоти є ключем до виживання Середзем’я — або його загибелі. У фільмі “Володар перснів: Полювання на Ґолума” ми зустрічаємо молодого Смеаґола — аутсайдера, якого тягне до дрібничок та бешкету — задовго до того, як Єдиний Перстень розпочав його трагічне падіння у замучену, брехливу істоту. Втративши перстень, який “перекочував” до Більбо Беґґінса, Ґолум кидає свою печеру, щоб знайти його.

Ґендальф Сірий закликає Араґорна, досі відомого як Блукач, вистежити невловну істоту, чиє знання про місцезнаходження персня може схилити чашу терезів на користь Темного Лорда Саурона. Небезпечна подорож, що відбувається в часи між зникненням Більбо на день народження та утворенням Братства, проведе нас найпохмурішими куточками Середзем’я і розкриє нерозказані істини, випробовуючи рішучість майбутнього короля та досліджуючи розбиту душу та передісторію Ґолума, одного з найзагадковіших персонажів Толкіна”.





Серед оригінальних творців повертаються Пітер Джексон, на цей раз в ролі продюсера, та сценаристки Френ Волш і Філліпа Боєнс. Режисуру на себе взяв Енді Серкіс, що паралельно зіграє самого Ґолума. Ієн Мак-Келлен знову примірить на себе мантію і капелюх Ґендальфа, а Елайджа Вуд постане перед глядачам як Фродо.

Відомо, що для Араґорна готують перекаст, тоді як участь Орландо Блума, Шона Біна чи інших відомих з трилогії акторів поки не підтверджена. Зважаючи на синопсис, є шанс, що фільм поверне на екрани Більбо Беґґінса, однак, хто його зіграє — загадка. Ієн Холм помер у 2020 році, а Мартін Фрімен грав молодшу версію у фільмах про Гобіта.

Зйомки “Володар перснів: Полювання на Ґолума” мають розпочати у травні, прем’єра запланована на 17 грудня 2027 року. Це лише один із кількох нових фільмів у франшизі, однак деталі інших поки невідомі.