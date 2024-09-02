«Нам потрібен Ґендальф!». Творці фільму «Володар перснів: Полювання на Ґолума» запропонували Ієну Мак-Келлану повторити роль

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«Я повертаюся до вас зараз, на зламі часів!»

Ієн Мак-Келлан каже, що отримав офіційну пропозицію повторити роль Ґендальфа у фільмі «Полювання на Ґолума» від Енді Серкіса.

«Ентузіазм щодо «Володаря перснів» не вщухає… Я не можу вам нічого більше сказати. Мені щойно сказали, що буде більше фільмів, і Ґендальф буде залучений. Вони сподіваються, що я зіграю його», — сказав Мак-Келлан в інтерв’ю The Big Issue (через Deadline).

85-річний актор, який нині оговтується після падіння зі сцени, каже, що не чув про жодні дати щодо старту знімань, та додав, що сценарій ще не написаний.

«Їм краще прискоритись».

В іншому інтерв’ю Мак-Келлан зазначав, що не збирається лишати акторську кар’єру «допоки працюють його ноги, легені та розум».

У травні Warner Bros. Discovery анонсувала два нові фільми зі всесвіту «Володар перснів», які режисуватиме Енді Серкіс (він також повторить роль Ґолума). Перший під назвою «Полювання на Ґолума» запланований до виходу на 2026 рік.

Сценарій напишуть співавтори трилогії Пітера Джексона Френ Волш і Філіппа Боєнс — у команді зі сценаристами анімаційного фільму «Володар перснів: Війна Рогіримів» Фібі Гіттінс і Арті Папагеоргіу. Сам Джексон залучений, як продюсер.

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Мак-Келлен зіграв Ґендальфа (Сірого і Білого) у всіх трьох фільмах Пітера Джексона з серії «Володар перснів», та повернувся до ролі у трилогії «Гобіт» 2012-2014 років. В інтерв’ю він зазначив, що візьме відпустку до кінця 2024 року, і планує повернутись до роботи з початку наступного — тоді, коли, ймовірно, стартує виробництво нових фільмів у всесвіті «Володаря перснів».

Інший актор трилогії «Володар перснів» Вігго Мортенсен, який грав Арагорна, говорив, що повернеться до ролі у випадку, якщо це буде доречно.

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