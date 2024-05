NVIDIA GeForce G-Assist: першоквітневий жарт компанії 2017 року може стати реальною технологією

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Сьогодні, 30 травня, NVIDIA опублікувала загадковий твіт, в якому згадала свій давній жарт. Фраза, яку можна перекласти як «Майбутнє ніколи не буває далеко…» (the future is never far away…), здається, анонсує якусь технологію «з майбутнього». Більш конкретно на це натякає відеоролик семирічної давнини у пості.

the future is never far away… https://t.co/aADEco4shu — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 29, 2024

У 2017 на ринку відеокарт не було технології трасування променів або масштабування роздільною здатності, а графічні процесори не використовувалися для генеративного ШІ. NVIDIA була зосереджена на просуванні відеокарт GeForce GTX, оскільки серії RTX ще не існувало.

Як першоквітневий жарт, NVIDIA анонсувала USB-пристрій у формі GTX 1080, який нібито міг увімкнути потужні алгоритми глибокого навчання та додати в ігри штучний інтелект. У 2017 році ці заяви здавалися абсурдними, але до 2024 року ігри будуть на порозі революції ШІ. Зараз технології масштабування, такі як DLSS, уже використовують алгоритми штучного інтелекту, а NVIDIA представила NPC на базі великих мовних моделей для більш інтерактивного ігрового процесу.

G-Assist був жартом, нібито призначений для допомоги геймерам. У ньому була функція Ghost Play, яка грала в гру за користувачів, коли вони були відсутні. Стверджувалося, що ще одна функція, BossBoost, допомагає геймерам перемогти жорстких босів, таких як у Dark Souls. Нарешті, NV Nurture була вигаданою технологією, яка нагадувала гравцям, що треба заряджатися енергією через підключення до холодильника. Важко сказати, яку саме з перерахованих функцій хоче реалізувати NVIDIA, ймовірно, про це стане відомо більше на Computex 2024.

Курс Digital Marketing від Mate academy. Хочете навчитись запускати рекламу в кабінтеах Facebook/Instagram та Google? Навчитись SEO та Email marketing? Все це ви дізнаєтесь на курсі "Digital-маркетолог". А після завершення вам допоможуть працевлаштуватись! Дізнатися більше про курс

Джерело: VideoCardz

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.