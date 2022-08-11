NVIDIA представила рушій Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) — більш практичні цифрові аватари реальних людей

NVIDIA відома своїми зусиллями щодо створення реалістичних віртуальних аватарів зі штучним інтелектом, як і технічних засобів для розгортання ШІ. Розроблений нею інструментарій Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) полегшить їх впровадження в чати, ігри та робочі середовища.

Комбінація моделей та сервісів ШІ допомагає розробникам швидко створювати віртуальних людей без необхідності використовувати величезні обчислювальні потужності. Невеликий стартап може створити та задіяти такий же переконливий та практичний аватар, як і гігантська корпорація.

ACE використовує кілька існуючих програмних засобів та фреймворків. Його тезка, Omniverse, використовується для створення анімації, керованої штучним інтелектом. Metropolis займається завданнями комп’ютерного зору (розпізнавання об’єктів). Merlin допомагає з рекомендаціями, а NeMo Megatron та Riva працюють з моделями природної мови та спілкуванням ШІ.

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Потрібен час, перш ніж люди почнуть спілкуватися з аватаром на основі ACE в рольовій грі або при вселенні у готель. NVIDIA стверджує, що її ШІ знаходиться на шляху до проходження тесту Т’юрінга, але на даний момент йому явно не вистачає реалістичності. З демонстраційного відео легко можна зрозуміти, що розмова відбувається з комп’ютером. Поточна стадія розвитку все ще має вигляд проміжного етапу на шляху до реалізму. Інші компанії також розвивають власні засоби відображення людей у віртуальному середовищі.

Про початок розвитку NVIDIA Omniverse Avatar читайте на ITC.ua.

Джерело: Engadget