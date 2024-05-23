Нові відеокарти NVIDIA щороку: оголошено перехід на річний цикл розробки на тлі зростання доходу на 262% за квартал ($26 млрд)

Дохід NVIDIA зріс на 262% в минулому кварталі та перевершив високі очікування інвесторів і підштовхнув акції компанії до зростання на торгах. NVIDIA також оголосила про розділення акцій 10 за 1 з 7 червня, і повідомила про підвищення квартальних дивідендів на 150%.

Дохід за квартал склав $26 млрд проти попередніх оцінок у $24,7 млрд, завдяки рекордним продажам чипів штучного інтелекту. За поточний квартал очікується дохід близько $28 млрд. Акції NVIDIA, які продовжили стрімке зростання більш ніж на 90% з початку року, виросли на 2% за день.

Попит на графічні процесори центрів обробки даних зі штучним інтелектом від NVIDIA стрімко зріс минулого року, оскільки найбільші технологічні компанії поспішають розробити обчислювальну інфраструктуру, необхідну для створення потужних нових продуктів штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon зазначили, що їхні витрати на це залишатимуться високими протягом 2024 року.

NVIDIA тепер розроблятиме нові чипи щороку, а не раз на два роки. Про це повідомив генеральний директор компанії Дженсен Хуанг. NVIDIA також прискорить розробку будь-яких інших чипів, який вона виробляє, щоб відповідати частоті раз на рік — тобто мова може йти й про користувацькі відеокарти

«Я можу оголосити, що після Blackwell є ще один чіп. Ми працюватимемо з розрахунку на один рік», — зазначив Хуанг.

Раніше NVIDIA створювала нову архітектуру приблизно раз на два роки — наприклад, Ampere була презентована у 2020 році, Hopper — у 2022, а Blackwell — у 2024 році. Нещодавно аналітик Мінг-Чі Куо повідомив, що наступна архітектура Rubin з’явиться у 2025 році з графічним процесором R100, коментарі Хуанга непрямо підтверджують таку можливість.

«Нові процесори, нові графічні процесори, нові мережеві адаптери, нові комутатори… з’явиться ціла низка мікросхем».

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Коли аналітик попросив Хуанга пояснити, як графічні процесори Blackwell розвиватимуться, тоді як графічні процесори Hopper все ще добре продаються, Хуан пояснив, що нові покоління чипів NVIDIA електрично та механічно сумісні з попередніми версіями та працюють з тим самим програмним забезпеченням. За його словами, клієнти «легко переходитимуть від H100 до H200 та до B100» у наявних центрах обробки даних.

Джерела: Financial Times, The Verge

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