NVIDIA RTX 4070 очікує дефіцит пам’яті — але відеокарти можуть здешевшати

Китайські технічні ресурси повідомляють, що нестача відеопам’яті Micron GDDR6X загрожує дефіцитом NVIDIA RTX 4070 та інших популярних відеокарт. NVIDIA може випустити версії з повільнішою GDDR6.
Відеокарти RTX 4070, 4080 і 4090, а також усі варіанти Super використовують високошвидкісну пам’ять GDDR6X, яка є ексклюзивом Micron. Оскільки Nvidia домінує на ринку дискретних відеокарт і залежить від однієї компанії в ланцюжку постачання, достатньо навіть невеликих збоїв, щоб зашкодити їхньому виробництву.
Усі варіанти RTX 4070 12 ГБ Micron GDDR6X зі швидкістю 21 ГТ/с. З найшвидшою пам’яттю GDDR6 від Samsung замість 504 ГБ/с загальної пропускної здатності пам’яті, RTX 4070 отримала б 480 ГБ/с — падіння лише на 5%. До того ж GDDR6 масово постачається всіма виробниками, її ціна має бути меншою.
Втім, порівняти важко: ціна GDDR6X від Micron невідома. Оскільки RTX 4070 використовує шість чипів VRAM, навіть якщо GDDR6 дешевша лише на кілька доларів за модуль, це потенційно означає ціну, нижчу на $30 або більше. Навіть якщо так, постачальники відеокарт ще мають прийняти рішення про знижку. Якщо користувачам буде відомо, що у відеокарті стоїть менш продуктивна пам’ять, невелика знижка була б виправданою.
Альтернатива NVIDIA RTX 4070, відеокарта AMD Radeon RX 7800 XT, використовує GDDR6 зі швидкістю 19,5 МТ/с, але має набагато ширшу шину пам’яті (256-біт проти 192-біт). Її продуктивність не набагато відрізняється від конкурента.
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Джерело: PC Gamer
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