NVIDIA скасувала автомобільний чип DRIVE Atlan і анонсувала потужнішу версію DRIVE Thor з продуктивністю 2 петафлопс

У рамках осіннього заходу GTC 2022 компанія NVIDIA заявила про зміну планів щодо своїх автомобільних систем-на-чипі серії DRIVE. Компанія скасувала вихід SoC Atlan, яка мала вийти після Orin для автомобілів 2025 року. Замість неї NVIDIA анонсувала більш продуктивну версію SoC Thor, запуск якої запланований на той же період 2025 року.

Чип Atlan був представлений на весняному заході GTC 2021, коли NVIDIA оголосила про свою автомобільну SoC наступного покоління. На момент анонсу планувалося, що Atlan буде високопродуктивною SoC, що пропонує продуктивність 1000 терафлопс в обчисленнях INT8. У чипі були об’єднані GPU наступного покоління (Lovelace) та CPU Grace наступного покоління. Чип навіть інтегрував BlueField DPU як мережевий процесор і процесор безпеки. Планувалося, що Atlan стане єдиною системою-на-чипі, яка могла б обробляти всі обчислювальні функції, необхідні для безпілотного автомобіля. Тепер ця місія покладена на Thor. Один чип зможе виконувати всі функції, які раніше вимагали використання різних процесорів.

Однак у новій дорожній карті NVIDIA DRIVE чип Atlan скасовано, а на його місце прийшла нова версія SoC Thor, яка має бути ще потужнішою. Поки що компанія не називає використовувані архітектури CPU та GPU, хоча говориться, що SoC використовує функції, які вперше були представлені в CPU Grace, архітектурах GPU Ampere та Lovelace. Водночас SoC Thor використовує версію Automotive Enhanced (AE) ще не анонсованого ядра CPU Poseidon від Arm. Поки що про Poseidon відомо лише, що це високопродуктивне обчислювальне ядро, яке розробляється Arm та планується використовувати у платформі Neoverse V наступного покоління.

Чип Thor повинен забезпечити продуктивність обчислень з плаваючою комою 2 петафлопс (2000 терафлопс) з використанням нового формату даних FP8. Тензорні ядра SoC будуть оснащені перетворювачами NVIDIA, що дозволить чипу ще більше прискорити обробку відповідних завдань.

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Всі ці високопродуктивні компоненти зроблять Thor дуже громіздким чипом. Поки що NVIDIA не уточнила виробничий техпроцес, але вже розповіла, що чип матиме 77 млрд транзисторів. Це всього на 3 млрд транзисторів менше, ніж у нового флагманського GPU GH100.

Також згадується використання міжчипового з’єднання NVLink chip-to-chip (NVLink-C2C). Хоча на зображенні Thor не вказано, що чип виконаний з чиплетів. Це може говорити про те, що NVLink-C2C може служити для створення ще більш потужних плат з декількома чипами (або NVIDIA просто не вказала конфігурацію чиплета для Thor).

NVIDIA не уточнює термінів появи зразків Thor, але каже, що чипи будуть в руках автовиробників вчасно, щоб інтегрувати їх в автомобілі модельного ряду 2025 року.

Джерело: anandtech