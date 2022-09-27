NVIDIA та CD Projekt Red розігрують три відеокарти RTX 4090 у стилі Cyberpunk 2077

NVIDIA та CD Projekt Red об’єдналися для організації спеціального розіграшу, присвяченого Cyberpunk 2077. У цієї гри були свої злети та падіння, але зараз вона стає однією з найпопулярніших ігор у Steam завдяки серіалу Cyberpunk: Edgerunners від Netflix.

У геймерів буде шанс виграти три відеокарти GeForce RTX 4090 зі спеціальною нижньою панеллю у стилі Cyberpunk 2077. CD Projekt Red ділитиметься підказками в офіційному Твіттері гри.

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Імовірно, учасникам потрібно буде робити спеціальні ігрові скріншоти. Найкреативніші отримають приз – одну з трьох карток RTX 4090. Дві картки можна буде виграти ще до виходу RTX 4090, що выдбудеться 12 жовтня.

Перше випробування – починається 26.09.2022 та закінчується 02.10.2022 о 23:59 за центральноєвропейським літнім часом;

Друге випробування – починається 03.10.2022 та закінчується 09.10.2022 водночас;

Третє випробування – починається 10.10.2022 та закінчується 16.10.2022.

NVIDIA RTX 4090 – найпотужніша на сьогоднішній день десктопна відеокарта з процесором AD102, заснованим на архітектурі Ada Lovelace. Ця модель є першою запущеною у продаж із нового покоління.

Гра Cyberpunk 2077 однією з перших підтримає найновішу технологію DLSS 3 – оновлення з’явиться найближчим часом.

За словами NVIDIA, RTX 4090 може забезпечити до 4 разів більш високу продуктивність порівняно з оригінальною роздільною здатністю при використанні DLSS 3. Троє щасливчиків незабаром зможуть перевірити це твердження на практиці.

Джерело: VideoCardz