NVIDIA та CD Projekt Red розігрують три відеокарти RTX 4090 у стилі Cyberpunk 2077

NVIDIA та CD Projekt Red об’єдналися для організації спеціального розіграшу, присвяченого Cyberpunk 2077. У цієї гри були свої злети та падіння, але зараз вона стає однією з найпопулярніших ігор у Steam завдяки серіалу Cyberpunk: Edgerunners від Netflix.
Цікавість до Cyberpunk 2077 зросла завдяки аніме Cyberpunk: Edge Runners від Netflix – 85555 одночасних гравців у Steam вперше за рік
У геймерів буде шанс виграти три відеокарти GeForce RTX 4090 зі спеціальною нижньою панеллю у стилі Cyberpunk 2077. CD Projekt Red ділитиметься підказками в офіційному Твіттері гри.
Want your chance to WIN a GeForce RTX 4090 with a custom @CyberpunkGame Backplate!?
Details here 👉 https://t.co/VfoDPbUGG3#BeyondFast https://t.co/JaYsRMNiHW pic.twitter.com/I7hrc5KVV8
— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) September 26, 2022
Імовірно, учасникам потрібно буде робити спеціальні ігрові скріншоти. Найкреативніші отримають приз – одну з трьох карток RTX 4090. Дві картки можна буде виграти ще до виходу RTX 4090, що выдбудеться 12 жовтня.
- Перше випробування – починається 26.09.2022 та закінчується 02.10.2022 о 23:59 за центральноєвропейським літнім часом;
- Друге випробування – починається 03.10.2022 та закінчується 09.10.2022 водночас;
- Третє випробування – починається 10.10.2022 та закінчується 16.10.2022.
NVIDIA RTX 4090 – найпотужніша на сьогоднішній день десктопна відеокарта з процесором AD102, заснованим на архітектурі Ada Lovelace. Ця модель є першою запущеною у продаж із нового покоління.
Відеокарти GeForce RTX 4090 і RTX 4080 у виконанні партнерів NVIDIA — ZOTAC, ASUS, Inno3D, MSI, Colorful, Gigabyte та Palit [Галерея дня]
Гра Cyberpunk 2077 однією з перших підтримає найновішу технологію DLSS 3 – оновлення з’явиться найближчим часом.
За словами NVIDIA, RTX 4090 може забезпечити до 4 разів більш високу продуктивність порівняно з оригінальною роздільною здатністю при використанні DLSS 3. Троє щасливчиків незабаром зможуть перевірити це твердження на практиці.
Джерело: VideoCardz