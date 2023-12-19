NVIDIA випустить урізану версію GeForce RTX 3050 – з 6 ГБ пам’яті, 2048 ядрами CUDA і ціною $179

Як очікується, NVIDIA виведе на ринок доступнішу версію відеокарти GeForce RTX 3050, оснащену 6 ГБ пам’яті. Основні характеристики, ціна та терміни початку продажу вже потрапили до мережі завдяки китайським джерелам.

Повідомляється, що відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам’яті має скласти конкуренцію серії Radeon RX 6750 GRE. Пристрій не тільки отримає менше пам’яті, але буде урізаний і в інших аспектах. Він заснований на графічному процесорі GA107-325 з 2048 ядрами CUDA – на 512 менше, ніж у версії з 8 ГБ пам’яті. Обсяг пам’яті GDDR6 знижений до 6 ГБ, а шина доступу пам’яті – до 96 біт. Усе це має негативно вплинути на продуктивність. Водночас показник TGP зменшений зі 130 Вт до 70 Вт.

Нинішня версія NVIDIA GeForce RTX 3050 із 8 ГБ пам’яті продається за ціною близько $220. Рекомендована роздрібна вартість моделі з 6 ГБ пам’яті очікується на рівні $179. Офіційна презентація має відбутися у лютому 2024 року.

Але ще до виходу GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам’яті компанія NVIDIA представить кілька новинок у рамках 40-ї серії:

GeForce RTX 4090D – 28 грудня 2023 року;

GeForce RTX 4070 Super – 17 січня 2024 року;

GeForce RTX 4070 Ti Super – 24 січня 2024 року;

GeForce RTX 4080 Super – 31 січня 2024 року.

Джерело: videocardz