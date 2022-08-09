NVIDIA знизила прогноз щодо квартального доходу через обвал продажів ігрових відеокарт на 44% та анонсувала зниження цін GeForce RTX

Не секрет, що ринок відеокарти наразі стрімко летить донизу (разом з ринком ПК) і, як наслідок, компанія NVIDIA, яка кілька протягом останніх кількох років стабільно щокварталу ставила нові фінансові рекорди, входить у фазу спаду. Графічний чипмейкер опублікував попередню оцінку фінансових результатів кварталу, що завершився 31 липня, та попереджає інвесторів про суттєве зниження доходу внаслідок спаду продажів за всіма ключовими напрямками бізнесу.

Так, за підсумками другого кварталу NVIDIA очікує на дохід $6,70 млрд замість прогнозованих раніше $8,10 млрд — на 19% менше, ніж у першому кварталі, хоча й на 3% більше, ніж рік тому. Насамперед це пов’язано з невтішними продажами ігрових відеокарт — вони не дотягнули до прогнозованого рівня. Якщо конкретніше, то ігровий підрозділ, який є, а точніше був головним за виторгом, отримає дохід в розмірі $2,04 млрд — на 44% менше до результату попереднього кварталу і на 33% нижче до аналогічного кварталу торік. Це найбільший спад у грошовому вимірі серед усіх напрямків бізнесу NVIDIA.

Разом з тим продажі професійних прискорювачів для ЦОД збільшилися до $3,81 млрд (+1% до попереднього кварталу та +61% до аналогічного кварталу рік тому), що часткового компенсувало спад ігрового підрозділу. Найбільший ріст доходів очікується за автомобільним сегментом — до $0,22 млрд, що на 59% більше у порівнянні з першим кварталом та на 45% проти аналогічного періоду попереднього року. За рештою напрямків прогнозується спад: дохід від продажів професійних прискорювачів для візуалізації знизиться до $0,5 млрд, OEM-сегмент та ліцензування інтелектуальної власності — до $0,13 млрд.

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Гендиректор назвав падіння доходу ігрового підрозділу «суттєвим». У відповідь на несприятливі поточні макроекономічні умови, що негативно впливають на продаж відеокарт, NVIDIA готується до класичного зниження цін та вже веде такі переговори зі своїми OEM-партнерами. Це цікаво, оскільки попри відсутність офіційного прайс-ката фактично ціни вже давно впали — в залежності від моделі різниця сягає 15-20% від рекомендованого значення. Водночас NVIDIA не очікує на поліпшення ситуації у поточному кварталі.

Повний та остаточний фінансовий звіт за другий квартал NVIDIA опублікує 24 серпня.