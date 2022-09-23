NYT: Apple стала новим спонсором музичного шоу Супербоула — компанія платитиме по $50 млн за кожен номер

National Football League та Apple проводили переговори про права на трансляцію N.F.L. Sunday Ticket. Сторони затягли переговори, оскільки N.F.L. хотіла отримати від угоди $2,5 млрд, що на $1 млрд більше, ніж вона має від нинішнього провайдера DirecTV. Тим часом N.F.L. та Apple змогли домовитися щодо співпраці з другого питання.

У міру того, як споживачі відмовляються від традиційних телевізійних пакетів, N.F.L. прагнула розширити охоплення шляхом цифрових медіа. Можливість укласти угоду обговорювалася з Google, Amazon та ESPN, а найбільш масштабні переговори велися з Apple. Але через великі апетити N.F.L., домовитися поки не вдалося.

Проте стало відомо, що Apple погодилася стати головним спонсором музичного шоу у перерві між таймами Суперкубка. Сторони стали розкривати умови угоди. Але як повідомили три особи, поінформовані про перебіг переговорів, N.F.L. хотіла отримати близько $50 млн. Судячи з усього, компанія з Купертіно визнала запропоновані умови прийнятними, і тепер Apple Music замінить Pepsi як головний спонсор шоу.

Стати головним спонсором шоу у перерві між таймами Суперкубка – це своєрідний відступ Apple від своїх принципів. Компанія пишається тим, що просуває свій бренд не так, як інші виробники споживчих товарів, такі як Coca-Cola, Budweiser та McDonald’s, які давно спонсорують спортивні та культурні заходи. Apple намагається не спонсорувати заходи, які сама не контролює. Сьогодні компанія починає використовувати такий спосіб просування.

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Джерело: NYT